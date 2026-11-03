King के गाने 'तू मिल जाए' में Ed Sheeran ने अरिजीत सिंह संग लगाया तड़का, हिंदी में गाने पर SRK ने किया रिएक्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर इंग्लिश सिंगर एड शीरन (Ed Sheeran) ने बॉलीवुड का पहला गाना गाया, वो भी शाह रुख खान की फिल्म 'किंग' में।

हाल ही में, शाह रुख खान का पहला गाना 'तू मिल जाए' (Tu Mil Jaaye) आया जिसमें अरिजीत सिंह के साथ एड शीरन (Ed Sheeran) की आवाज भी गूंजी। यह उनका पहला बॉलीवुड गाना है। उन्होंने पहली बार हिंदी में गाना गाया।

एड शीरन को कैसे मिला किंग का गाना? हाल ही में, एड शीरन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें 'किंग' में गाने का मौका कैसे मिला। उन्होंने स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हुए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह हिंदी में गा रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया-

जब मैं पहली बार शाह रुख से मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी अगली फिल्म के लिए एक गाना बनाना चाहिए, जो मेरा पहला बॉलीवुड गाना भी होगा। इतने सालों में हम एक-दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। कैमियो के लिए SRK से मिलने आए थे एड शीरन एड शीरन ने आगे बताया, "पिछली बार जब मैं भारत में था, तो मैं उनके घर गया था ताकि वे मेरे और अरिजीत सिंह के 'सैफायर' (Sapphire) म्यूजिक वीडियो में एक कैमियो रोल कर सकें। उसी दिन उन्होंने मुझे सचिन-जिगर (संगीतकार की जोड़ी) से मिलवाया और उसी रात मैंने उनकी फिल्म 'किंग' (King) के गाने 'तू मिल जाए' (Tu Mil Jaaye) के लिए अपना हिस्सा लिखा और रिकॉर्ड किया।" एड शीरन ने कहा कि उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने अरिजीत सिंह के साथ गाना गाया।