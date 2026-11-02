61वें बर्थडे पर 'मन्नत' की बालकनी से शाह रुख ने फैलाईं बाहें, फैंस का उमड़ा सैलाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता शाहरुख खान इस साल अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर बार वे जन्मदिन पर अपने रेसीडेंस मन्नत से फैंस से अभिवादन करने आते हैं। लेकिन इस बार मन्नत में रेनोवेशन के चलते ऐसा होने की उम्मीद काफी कम थी। लेकिन किंग खान ने अपने फैंस को निराश किया।

'किंग खान' ने अपनी बालकनी से फैंस का अभिवादन किया। जब फैंस सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन्होंने अपने खास अंदाज में उनका अभिवादन किया। शाह रुख ने अपना फेमस रोमांटिक सिग्नेचर पोज देकर फैंस को खुश कर दिया।

खूशी से झूमे फैंस अपनी कार में बैठने से पहले, शाहरुख खान ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और फ्लाइंग किस दिए, जिससे उनके फैंस खुशी से झूम उठे। #WATCH | Mumbai: Superstar Shah Rukh Khan greets fans from 'Mannat', his residence, as his birthday celebrations continue. He is celebrating his 61st birthday today. (Source: SRK’s PR team) https://t.co/TDT62h5wO7 — ANI (@ANI) November 2, 2026 शाह रुख खान का वर्कफ्रंट इस बीच, शाहरुख खान जल्द ही निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' (King) में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और राघव जुयाल अहम भूमिकाओं में हैं। करीना कपूर के अलावा, रानी मुखर्जी और दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगी।

करीना कपूर भी 'किंग' का हिस्सा करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने 'किंग' में अपनी मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। 2 नवंबर को शाहरुख के 61वें जन्मदिन के मौके पर, करीना ने सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म से उनके डांस सीक्वेंस की एक शानदार झलक (टीजर) शेयर की।