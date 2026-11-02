शाह रुख खान की King में धूम मचाएंगी बेबो, बर्थडे विश के जरिए करीना कपूर ने दिया बिग सरप्राइज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से सिनेमाई गलियारों में ये चर्चा चल रही थी की अभिनेत्री करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) सुपरस्टार शाह रुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में अहम किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। अब शाह रुख के 61वें जन्मदिन के खास मौके पर इस बात का पुष्टिकरण हो गया है।

शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) को जन्मदिन की बधाई देते हुए करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि फिल्म किंग में उनकी झलक देखने को मिलेगी।

किंग में नजर आएंगी करीना कपूर 2 नवंबर यानी आज अभिनेता शाह रुख खान अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स और फैंस उन्हें जीवन के इस खास दिन की बधाई दे रहे हैं। इस मामले में लेडी सुपरस्टार करीना कपूर खान कैसे पीछे रह सकती थीं। करीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर कर किंग खान को बर्थडे विश किया है।

इससे ये साफ हो गया है कि शाह रुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग (King Movie) में करीना कपूर आइटम नंबर करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले करीना किंग खान की फिल्में डॉन और बिल्लू बारबर में ऐसा ही कमाल दिखा चुकी हैं। आपको बता दें बतौर अभिनेत्री करीना कपूर खान ने सुपरस्टार शाह रुख खान की फिल्म अशोका, कभी खुशी कभी गम और रा.वन जैसी मूवीज में अहम भूमिका अदा की है।