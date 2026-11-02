King से सुहाना खान का पहला लुक हुआ आउट? शाह रुख और दीपिका के 'तू मिल जाए' गाने में फैंस को दिखी झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 'द आर्चीज' के बाद, सुहाना खान (Suhana Khan) सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' (King) के साथ थियेटर में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।

शाह रुख खान की बेटी सुहाना, इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगी। 2 नवंबर को शाह रुख खान के बर्थडे के मौके पर फिल्म 'किंग' के मेकर्स ने इसका पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मिस्ट्री गर्ल इस गाने में फैंस को शाह रुख और दीपिका की केमिस्ट्री की एक झलक देखने को मिली जिसे देखकर फैंस दीवाने हो गए। हालांकि इसी के साथ ही फैंस को गाने में मिस्ट्री गर्ल की झलक मिली जोकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

इसमें एक लड़की आग लगे हुए घर के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। लोगों का मानना है कि यह फिल्म से सुहाना का पहला लुक है। फैंस ने इस पर तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया। Suhana khan? #King https://t.co/gMtknuEMHf — m (@SRKzzMaha) November 1, 2026 फैंस ने कमेंट सेक्शन में लगाए कयास इस पर एक फैन ने कमेंट किया, सुहाना खान??? दूसरे ने लिखा, मेरे ख्याल से ये सुहाना खान है, किंग के गाने में। एक फैन ने लिखा,'प्रिंसेज सुहाना खान की पहली झलक।'