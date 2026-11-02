सलमान खान की वजह से सुपरस्टार बन पाए Shah Rukh Khan, 33 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर से चमकी थी 'किंग खान' की किस्मत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले 34 सालों से बतौर अभिनेता किंग खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। फिल्मी जगत के दूसरे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और शाह रुख खान की दोस्ती के किस्से सिनेमाई गलियारे में काफी चर्चित हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाह रुख खान को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाने में सलमान खान (Salman Khan) का अहम योगदान रहा है। वो कैसे रहा है, उसके बारे में आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं- सलमान की वजह से सुपरस्टार कैसे बने शाह रुख खान? शाह रुख खान कई बार सार्वजनिक तौर पर इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि सलमान खान और उनके परिवार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं शाह रुख के एक्टिंग करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए भी सलमान ने उनकी मदद की थी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्बास-मस्तान ने बाजीगर का ऑफर पहले सलमान खान को दिया था, पर एंटी हीरो भूमिका की वजह से सलमान ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया और अब्बास-मस्तान को सलाह दी कि वह शाह रुख को कास्ट कर सकते हैं।