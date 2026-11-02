मन्नत में गैरमौजूदगी के बाद भी Shah Rukh Khan ने फैंस को दी ट्रीट, एक स्पेशल नोट के जरिए लुटाया प्यार

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। पिछले कई सालों से शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) अपने जन्मदिन पर आधी रात को मन्नत की बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। यह एक परंपरा सी बन गई है।

घर के बाहर जमा हुए फैंस

लेकिन, सुपरस्टार के बांद्रा वाले बंगले से कुछ समय के लिए कहीं और चले जाने की वजह से, इस साल यह परंपरा टूट गई। फिर भी, प्रशंसक अपने चहेते स्टार को बधाई देने के लिए उनके घर के बाहर जमा हो गए।

यहां भी शाह रुख ने उन्हें निराश नहीं किया। भले ही वे खुद सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक हाथ से लिखा नोट शेयर करके सभी का आभार व्यक्त किया। मुंबई में शाहरुख खान के मशहूर घर 'मन्नत' को उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' के पोस्टर्स से जगमगा दिया गया, जिससे उनके 61वें जन्मदिन को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया। सोमवार आधी रात को मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए फैंस को फिल्म के कुछ सीन देखने को मिले।

To the hearts that made him KING, a lot of love in return ❤️ #LoveLikeAKING #KING in cinemas on 24.12.2026 https://t.co/q5eTCfOUz3 — Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) November 1, 2026 एक्टर ने फैंस को कहा- शुक्रिया शाह रुख ने अपने हैंडरिटन नोट में लिखा,'आप सभी की शुभकामनाओं और प्यार के लिए धन्यवाद। मैं भी आप सभी को अपना प्यार और शुभकामनाएं भेजता हूं। ढेर सारा प्यार और बिग हग।' इस प्यारे से अंदाज ने फैंस को उनके पसंदीदा सुपरस्टार की गैरमौजूदगी में भी जन्मदिन का एक खास संदेश पहुंचा दिया। परिवार के साथ देर रात की पार्टी एक फैन पेज ने शाह रुख की झलक शेयर की जहां वो परिवार के साथ साउथ मुंबई के ताज होटल में सेलिब्रेशन करने पहुंचे थे। पार्टी के बाद शाह रुख जब बाहर निकले तो उन्होंने फैंस का प्यार देख हाथ हिलाया और फ्लाइंग किस भी दी।