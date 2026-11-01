Shah Rukh Khan के 61वें बर्थडे पर रिलीज होगा 'किंग' का टीजर? मन्नत पर लगी बड़ी स्क्रीन को देख एक्साइटेड हुए फैंस
Shah Rukh Khan के 61वें जन्मदिन से पहले उनके घर 'मन्नत' पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर 'किंग' का टीजर रिलीज हो सकता है।
HighLights
2 नवंबर को है शाह रुख खान का बर्थडे
इस साल 61 साल के होंगे शाह रुख खान
'किंग खान' के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2 नवंबर को शाहरुख खान 61 साल के हो जाएंगे और उनके जन्मदिन से पहले उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' से जुड़ी किसी घोषणा या खुलासे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर रहस्यमयी पोस्ट डालने और ऐसी खबरें आने के बाद कि फिल्म का पहला गाना इस मौके पर आ सकता है, फैंस अब किसी और सरप्राइज की उम्मीद में 'मन्नत' की ओर टकटकी लगाए हुए हैं।
जन्मदिन पर शाह रुख मन्नत पर दिखेंगे या नहीं?
फिलहाल शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बांद्रा स्थित घर 'मन्नत' में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, जिसके चलते वे और उनका परिवार अभी पाली हिल के एक आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रह रहे हैं। इस रिनोवेशन की वजह से, इस जन्मदिन पर शाहरुख का 'मन्नत' की उस जानी-पहचानी बालकनी में नजर आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन घर की कुछ तस्वीरों ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
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मन्नत पर लगी बड़ी स्क्रीन
फैंस ने देखा है कि घर के सामने के हिस्से पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 नवंबर को इस घर का इस्तेमाल 'किंग' से जुड़ी कोई प्रोजेक्शन दिखाने के लिए किया जा सकता है। शाहरुख खान के जन्मदिन पर 'मन्नत' पारंपरिक रूप से उनके हजारों फैंस के इकट्ठा होने की जगह बन गई है, जहां अभिनेता बालकनी में आकर बाहर मौजूद भीड़ का अभिवादन करते हैं।
SRKians, this is MASSIVE! Mannat has transformed into a fortress, with the latest KING content set to light up the gigantic screen! This is nothing short of spectacular! 🔥👑❤️ #ShahRukhKhan #KING #SRK https://t.co/d9fzFZ6xZJ— Shah Rukh Khan Warriors FAN Club (@TeamSRKWarriors) October 31, 2026
मन्नत की स्क्रीन पर दिखेगा 'किंग' का टीजर
इस साल घर पर चल रहे काम की वजह से, यह परंपरा अपने सामान्य रूप में देखने को मिलने की संभावना कम है। हालांकि, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 'किंग' से जुड़ी कोई चीज इस इमारत पर दिखाई जा सकती है, जिसने लोगों का ध्यान 'बैंडस्टैंड' की ओर खींच रखा है।
'किंग' का पहला गाना भी हो सकता है रिलीज?
'वैरायटी इंडिया' की एक अलग रिपोर्ट के अनुसार, 'किंग' (King) का पहला गाना शाहरुख खान के जन्मदिन के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, अरिजीत सिंह ने फिल्म का गाना गाया है, जिससे दर्शकों को फिल्म की पहली झलक मिल सकती है। इसके बाद फिल्म का ट्रेलर आने की उम्मीद है।
किंग के बारे में
'किंग' में शाहरुख खान के अलावा कई और बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। इनमें सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, अरशद वारसी, रानी मुखर्जी और राघव जुयाल शामिल हैं।
यह शाहरुख और सुहाना की एक साथ पहली फिल्म होगी। सुहाना ने 2023 में 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।
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