Shah Rukh Khan के जन्मदिन पर Arijit Singh लगाएंगे सुर? रिलीज हो सकता है King का पहला गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्मों का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री के साथ रहता है। खासतौर पर तब, जब वह तीन साल के गैप के बाद स्क्रीन पर 'किंग' बनकर लौट रहे हैं। ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है।

किंग का नया पोस्टर रिलीज करने के बाद अब रिपोर्ट्स की मानें तो शाह रुख की फिल्म का पहला गाना भी जल्द ही ऑडियंस के सामने होगा। जिसमें अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिल सकती है। शाह रुख खान के बर्थडे पर आएगा किंग का गाना वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट्स की मानें तो शाह रुख खान की फिल्म का म्यूजिक सचिन-जिगर की जोड़ी सम्भालेगी। पहले अनिरुद्ध रविचंदर म्यूजिक डिपार्टमेंट का काम संभालने वाले थे, लेकिन वह फिल्म से हट गए। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि किंग के पहले गाने को शाह रुख खान के जन्मदिन के खास मौके पर 2 नवंबर को रिलीज किया जाएगा।

किंग खान के चाहने वाले जो उनके जन्मदिन पर मन्नत के बाहर सुबह से रात तक अभिनेता की एक झलक देखने का इंतजार करते हैं, शाह रुख इस बार उन्हें म्यूजिकल तोहफा दे सकते हैं। हालांकि, मेकर्स की तरफ से फर्स्ट गाना लॉन्च करने की अभी तक कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है।

अरिजीत सिंह की आवाज में है किंग का टाइटल ट्रैक इससे पहले जब शाह रुख खान ने सितंबर में फैंस से एक्स अकाउंट पर आस्क मी एनीथिंग सेशन किया था, तो एक यूजर ने एक्टर से किंग का एक गाना रिलीज करने की गुजारिश की थी, जिसके जवाब में शाह रुख खान ने ये कंफर्म किया था कि अरिजीत सिंह (Arijit Singh) किंग का लीड ट्रैक गा रहे हैं।