शाह रुख खान के 'King' के पोस्टर की धुरंधर 2 से हुई तुलना, फैंस बोले- 'हर एक मास्टरपीस कॉपी होता...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah rukh khan) की फिल्म किंग (King) रिलीज के लिए तैयार है। इस मौके पर इसको लेकर चर्चा तेज है। धीरे-धीरे इसके कई सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं। हाल की में इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया।

इस पोस्टर में फैंस को फिल्म में शाह रुख के किरदार की एक झलक देखने को मिली। अभिनेता के होठों के बीच एक गुलाब का फूल है और उनके तीखे तेवर इस रोमांटिक पोज को एक गहरा और गंभीर रूप दे रहे हैं।