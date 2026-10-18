बुल्ले शाह की शायरी से इंस्पायर है Shah Rukh Khan का आइकॉनिक गाना, 28 सालों से बना हुआ है 'पार्टी एंथम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो शाह रुख खान ने बॉलीवुड को कई शानदार गाने दिए हैं और उनके गानों के बिना कोई भी पार्टी अधूरी है। एक ऐसा ही धांसू 'पार्टी एंथम' 28 साल पहले बना था लेकिन आज भी लोग इसे सुनते ही बिना थिरके रह नहीं पाते।

यह मशहूर म्यूजिक वीडियो तमिलनाडु के ऊटी में, चलती हुई 'नीलगिरि माउंटेन रेलवे' ट्रेन की छत पर शूट किया गया था। शाहरुख खान ने बिना किसी सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल किए, पूरे जोश के साथ डांस किया। बुल्ले शाह की शायरी से इंस्पायर्ड है गाना इस गाने की धुन और बोल पारंपरिक सूफी लोक कविताओं से प्रेरित हैं। खास तौर पर, यह सूफी संत बुल्ले शाह के लोक गीत 'तेरे इश्क नचाया कर थाईया थाईया' से लिया गया है। गायक सुखविंदर सिंह ने ए.आर. रहमान को 'थैया थैया' नाम की एक लोक धुन सुनाई थी, जिसे रहमान ने बदलकर और तेज करके इस गाने का अंतिम रूप दिया।

सूफी कवि के इन बोलों का अर्थ है ईश्वर या सच्चे प्रेम के रंग में रंगकर दिल खुशी से नाचने लगता है। चलती हुई ट्रेन में शूट हुआ था गीत यह ऐतिहासिक गाना नीलगिरी माउंटेन रेलवे की ट्रेन की छत के ऊपर शूट किया गया था। जिसमें शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और मलाइका अरोड़ा ने जबरदस्त एनर्जेटिक डांस किया था।

गुलजार ने लिखे थे गाने के लिरिक्स इस गीत को मशहूर गीतकार गुलजरा ने लिखा था और इसका संगीत ए. आर. रहमान ने दिया। इसे सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने अपनी आवाज दी। इस गाने को रिलीज हुए 28 साल पूरे हो गए हैं और आज भी इसे दुनियाभर के सबसे एनर्जेटिक गानों में से एक गिना जाता है।