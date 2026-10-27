King में होगा शाह रुख खान का 15 साल पुराना गाना, 'छम्मक छल्लो' के साथ पार्टी एंथम में रंग जमाएंगे 'बादशाह'
शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का 15 साल पुराना गाना एक फिर लौट रहा है, वो भी उनकी आगामी फिल्म किंग (King) में। जानिए इस बारे में...
HighLights
किंग में होगा शाह रुख का 15 साल पुराना गाना
SRK का पुराना गाना है पार्टी का बेस्ट एंथम
24 दिसंबर को रिलीज होगी शाह रुख की किंग
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान की आगामी फिल्म किंग (King) का पहला पोस्टर रिवील हो गया है और अब लोगों के बीच फिल्म को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच खबर आ रही है कि मोस्ट अवेटेड फिल्म में शाह रुख का एक पुराना गाना भी शामिल होगा।
शाह रुख खान का एक कल्ट गाना फिर से उनकी नई फिल्म में सुनाई देगा, लेकिन नए अंदाज में। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, उसने देश-विदेश में पॉपुलैरिटी हासिल की थी। 15 साल पहले बना ये गाना आज भी पार्टियों में खूब बजता है और लोग सिग्नेचर डांस स्टेप्स पर थिरकते हैं।
15 साल पुराने गाने का रीमिक्स
किंग में शाह रुख खान 15 साल पुराने गाने के रीमिक्स वर्जन में करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के साथ थिरकते दिखाई देंगे। यह गाना फिल्म 'रा.वन' (Ra.One) का 'छम्मक छल्लो' (Chammak Challo) है। करीना और शाह रुख एक बार फिर इस गाने पर चार-चांद लगाएंगे।
शाह रुख-करीना ने शुरू की शूटिंग
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, किंग में 'छम्मक छल्लो 2.0' (Chammak Challo 2.0) को शामिल किया जा रहा है। हिट ट्रैक के रीमिक्स में शाह रुख और करीना अपनी हाई-एनर्जी डांस से रंग जमाएंगे। कहा जा रहा है कि आज से यानी 27 अक्टूबर से गाने की शूटिंग भी शुरू हो गई है।
कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट फिल्म के साथ जुड़ी हैं। कहा जा रहा है कि गाने में इंटरनेशनल डांसर्स भी शामिल हो सकते हैं। यह एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है जिसे मेकर्स हाई स्केल पर बना रहे हैं।
किंग की स्टार कास्ट
सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी किंग एक मल्टीस्टारर फिल्म है। फिल्म में शाह रुख के अलावा दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, राघव जुयाल, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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