Ramayana Part 1 के साथ Shah Rukh Khan भी थिएटर्स में करेंगे धमाका, 'किंग' देंगे ऑडियंस को बहुत बड़ा सरप्राइज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश की फिल्म रामायण पार्ट 1 का दर्शकों को बड़ी ही ब्रेसबी से इंतजार है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी माइथोलॉजिकल फिल्म का पार्ट 1 इस दीवाली रिलीज हो रहा है। अब रिपोर्ट्स की मानें तो सिनेमाघरों में रामायण पार्ट 1 ही रोशनी नहीं फैलाइगी, बल्कि इस दीवाली शाह रुख खान भी फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे।

रामायण के साथ थिएटर्स में दिखेगा 'किंग' वैरायटी की रिपोर्ट्स की मानें तो, रणबीर कपूर की माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म रामायण पार्ट 1 (Ramayana Paty 1) के साथ शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का एक स्पेशल प्रमोशनल प्रोमो थिएटर्स में दिखाया जाएगा। यानी कि देशभर के सिनेमाहॉल में 9 हजार स्क्रीन्स में दर्शक रणबीर की रामायण के साथ-साथ शाह रुख खान की फिल्म किंग की भी एक झलक देखेंगे।

2 नवंबर को शाह रुख खान का है जन्मदिन शाह रुख खान का जन्मदिन सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि अभिनेता के चाहने वालों के लिए भी बेदह खास होता है। 2 नवंबर 2026 को बॉलीवुड के बादशाह अपना 61वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। एक तरफ जहां शाह रुख खान के बंगले के बाहर फैंस का रात 12 बजे से बी जमावड़ा देखने को मिलेगा, तो वहीं अपने जन्मदिन के आसपास ही अभिनेता फैंस से मिल रहे प्यार को किंग के नए प्रोमो के जरिए उन्हें वापस करेंगे। आपको बता दें कि किंग (King Movie) भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बताई जा रही है, जिस पर मेकर्स ने जमकर पैसा बहाया है।

सिनेमाघरों में कब तक रिलीज होगी किंग? किंग की रिलीज डेट की बात करें तो इस बार शाह रुख खान अपनी नई एक्शन ड्रामा फिल्म किंग के साथ क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देंगे। ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज हो रही है। फिल्म में शाह रुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अरशद वारसी, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और रानी मुखर्जी जैसे सितारे अहम भूमिका निभा रहे हैं।