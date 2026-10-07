'मेरी जिम्मेदारी ली है,' Abhishek Bachchan ने शाह रुख खान को बताया 'बड़ा भाई', King लेकर खोला राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) को भला कौन नहीं जानता। लंबे समय से अभिषेक अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसमें वह सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ नजर आएंगे।

खबर है कि किंग में अभिषेक बच्चन नेगेटिव रोल प्ले करते दिखेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जूनियर बी ने ये खुलासा किया है कि शाह रुख खान ने व्यक्तिगत तौर पर कई बार उनके करियर की जिम्मेदारी ली है। आइए जानते हैं कि अभिषेक ने क्या-क्या कहा है-

शाह रुख खान की मदद- अभिषेक बच्चन किंग से पहले अभिषेक बच्चन बतौर एक्टर शाह रुख खान के साथ कभी अलविदा न कहना और हैप्पी न्यू ईयर जैसी मूवीज में काम करते हुए नजर आ चुके हैं। आने वाले समय में ये दोनों कलाकार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की किंग (King) में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे। हाल ही में अभिषेक ने बीबीसी को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में शाह रुख खान को अपने दिल की बात कही है और बताया है-

तब उन्होंने (शाहरुख खान) जवाब दिया था कि मेरी पसंदीदा फिल्म वह है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं। क्योंकि अगर वह मेरी पसंदीदा फिल्म नहीं है, तो मैं उसे क्यों कर रहा हूं। ये सलाह मेरे काफी आई है और इसलिए मैं अभी जो कर रहा हूं, वही मेरी पसंदीदा फिल्म होनी चाहिए। जो हो चुका है, वह बीत चुका है। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। अभी 'किंग' ही मेरी पसंदीदा फिल्म है।