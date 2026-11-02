पहली बार शाह रुख खान की आवाज बने थे Kumar Sanu, 34 साल पुराने गाने ने बनाया 'किंग ऑफ रोमांस'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का आज जन्मदिन है और उनके 61वें बर्थडे स्पेशल के तौर पर हम आपको उनके किंग ऑफ रोमांस बनने की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मशहूर गायक कुमार सानू द्वारा गाए गए 34 साल पुराने एक गाने के जरिए हुई थी।

ये पहला मौका था, जब कुमार सानू (Kumar Sanu) ने पहली बार शाह रुख खान को अपनी आवाज दी थी। आलम ये रहा था कि वह गीत सिनेमा का लव एंथम बन गया। आइए जानते हैं कि इस लेख में 90s के कौन से आइकॉनिक सॉन्ग की बात की जा रही है।

शाह रुख खान के लिए कुमार सानू ने पहली बार गाया था गाना 90 के दशक में गायक कुमार सानू ने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक गाने गाए थे। जो सिनेमा जगत में आज भी अमर हैं और श्रोतागण उन्हें सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर आज हम आपको सानू दा के उस गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उन्होंने शाह रुख खान के लिए पहली बार गाया था। गीत के बोल थे- इस प्यार से मेरी तरफ न देखो... (Is Pyar Se Meri Taraf Na Dekho)।

इसी गाने की वजह से शाह रुख खान के किंग ऑफ रोमांस बनने की शुरुआत हुई थी और इसके बाद 90 के दशक के कई कालजयी प्रेम गीतों को शाह रुख पर फिल्माया गाया, जो फैंस के फेवरेट माने जाते हैं।