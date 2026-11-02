शाह रुख खान के बर्थडे पर Ajay Devgn ने ताजा की 90s की यादें, अनसीन फोटो शेयर कर दी बधाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के मेगा सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) 2 नवंबर यानी आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम फिल्मी सितारे और फैंस किंग खान को बर्थडे विश कर रहे हैं। इस मामले में शाह रुख की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस काजोल के पति सुपरस्टार अजय देवगन ने भी शाह रुख खान को जन्मदिन की बधाई निराले अंदाज में दी है।

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपनी और शाह रुख की एक थ्रोबैक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो 90 के दशक के दौरान की है। आइए एक नजर इस फोटो पर डालते हैं- अजय ने शाह रुख को किया बर्थडे विश सोमवार को शाह रुख खान के जन्मदिन के खास मौके पर अभिनेता अजय देवगन ने उन्हें बधाई देते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में एक अनसीन तस्वीर को शेयर किया है, जो 90s एरा की है। इस फोटो के कैप्शन में अजय देवगन ने शाह रुख को बर्थडे विश करते हुए लिखा है- पिक्चर पुरानी है और दोस्ती भी। जन्मदिन मुबारक को शाह रुख खान।