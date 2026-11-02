38 साल पहले 'रिटायर्ड फौजी' ने बनाया था Doordarshan का कल्ट शो, सिनेमा के सुपरस्टार ने किया था डेब्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दूरदर्शन एक वक्त देशभर में मनोरंजन का प्रमुख साधन माना जाता था। डीडी नेशनल पर हर किस्म के टीवी शोज टेलीकास्ट किए जाते थे, जिनमें माइथोलॉजिकल, सुपरहीरो, ड्रामा-कॉमेडी और स्पाई थ्रिलर जैसे कई शोज शामिल थे।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 38 साल पहले दूरदर्शन (Doordarshan) पर एक ऐसा धारावाहिक आया था, जिसको भारतीय सेना के एक रिटायर्ड फौजी ने बनाया था। उस शो ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया था। इतना ही नहीं सिनेमा जगत के एक बड़े फिल्मी कलाकार ने इस टीवी सीरियल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

दूरदर्शन का कल्ट शो इस लेख में टीवी चैनल दूरदर्शन के जिस लोकप्रिय धारावाहिक के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसका निर्देशन इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राज कुमार कपूर ने किया था। राज कुमार ने अपनी सर्विस लाइफ और एक फौजी की जीवनशैली कैसी होती है, उसको टीवी सीरियल के जरिए पेश किया था। दरअसल यहां बात धारावाहिक फौजी (Fauji) के बारे में की जा रही है।

इतना ही नहीं उनका डेब्यू टीवी शो फौजी भी अपने समय में काफी लोकप्रिय रहा था। माना जाता है कि इसी धारावाहिक के चलते शाह रुख लाइमलाइट में आए और यहीं से छोटे पर्दे से निकलर बड़े पर्दे तक अपनी पहचान बनाने का उनका सफर पूरा हुआ।