32 साल पहले Doordarshan पर होती थी 'तहकीकात', देव आनंद के भाई थे हीरो; विवादित फिल्म के डायरेक्टर का था शो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के सबसे मशहूर और लोकप्रिय टीवी चैनल के तौर पर दूरदर्शन (Doordarshan) को जाना जाता था। बेशक आज ओटीटी और यूट्यूब के बढ़ते क्रेज के बीच डीडी नेशनल कहीं गुम होकर रह गया है, लेकिन 90 एक जमाने में दूरदर्शन ही दर्शकों के मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था।

इसी आधार पर आज हम आपको दूरदर्शन के एक ऐसे ही कल्ट धारावाहिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे 32 साल पहले टेलीकास्ट किया गया था और स्पाई थ्रिलर के तौर पर ये शो काफी पसंद किया गया था।

दूरदर्शन का कल्ट स्पाई थ्रिलर शो टीवी चैनल दूरदर्शन के जिस लोकप्रिय स्पाई थ्रिलर धारावाहिक के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसमें दिग्गज फिल्ममेकर और अभिनेता देव आनंद के भाई विजय आनंद ने अहम भूमिका निभाई थी। विजय वही डायरेक्टर थे, जिन्होंने हिंदी की कल्ट क्लासिक मूवीज- गाइड, ज्वेल थीफ और तीसरी मंजिल का डायरेक्शन किया था। इसके अलावा इस शो में अभिनेता सौरभ शुक्ला भी मौजूद रहे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात तहकीकात (Tehkikaat) के बारे में की जा रही हैं।

इतना ही नहीं 52 एपिसोड तक चलने वाला दूरदर्शन का तहकीकात काफी पॉपुलर हुआ था और रात के 8:30 बजे तमाम दर्शक अपने-अपने घरों में इसे देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। इसके अलावा तहकीकात की खास बात ये भी थी कि इसमें सस्पेंस के साथ-साथ कॉमेडी का डोज भी देखने को मिलता था।