90s के सीरियलों पर भारी पड़ा था दूरदर्शन का शो, बने थे 780 एपिसोड; एक्ट्रेस की बिंदी की वजह से देखते थे लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दूरदर्शन (Doordarshan) ने हमें कई ऐसे टीवी शोज दिए हैं जिनको आज तक भुला पाना मुश्किल है। इन सीरियलों में एक अलग तरह की कशिश थी जिनकी कहानी कहीं न कहीं हमारे जहन में बसी है।

आप इन्हें आराम से परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। इनमें भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और आम आदमी की जिंदगी की झलक देखने को मिलती थी। इन्हीं में से एक था साल 1994 में आया टीवी शो शांति एक घर की बुनियाद।

मंदिरा ने निभाया था पत्रकार का रोल इसमें मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) ने लीड रोल निभाया था। दोपहर 2.30 बजे जब ये टीवी पर आता था तो लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर आंख गड़ाकर बैठ जाते थे। कहानी की मुख्य किरदार शांति (मंदिरा बेदी) एक महत्वाकांक्षी और निडर पत्रकार के बारे में है।

क्या थी सीरियल की कहानी? शो में मंदिरा बेदी का किरदार शांति अपनी मां के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने निकलती है। वो भी एक रसूखदार परिवार से। कहानी में शांति अपनी मां तुलसी के साथ हुए दुष्कर्म के पीछे छिपे सच को सामने लाने के लिए पूरी कोशिश करती है।

अपनी इस इंवेस्टिगेशन में वो अकेले ही उन लोगों का सामना करती है जिन्होंने उसकी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यही वजह थी कि हर एपिसोड के बाद दर्शकों के मन में सवाल रहता था कि अब आगे क्या होगा?