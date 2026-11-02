20 सालों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही Shah Rukh-Deepika की जोड़ी, 'किंग' में फिर तहलका मचाने को तैयार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का पहला गाना ‘तू मिल जाए’ आखिरकार रिलीज हो गया है। इस गाने के साथ ही भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक की चर्चा फिर से शुरू हो गई है।

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है। अपने शानदार रोमांस से लेकर पर्दे पर दमदार मौजूदगी तक, इस जोड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी जोड़ी इतनी खास क्यों है।

आइए जानते हैं, वे 7 वजहें जिनके चलते शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को साथ देखने का मन कभी नहीं भरता। यह भी पढ़ें- मन्नत में गैरमौजूदगी के बाद भी Shah Rukh Khan ने फैंस को दी ट्रीट, एक स्पेशल नोट के जरिए लुटाया प्यार 1. हर फिल्म के साथ और भी शानदार होती केमिस्ट्री ओम शांति ओम से लेकर चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, पठान और अब किंग (King) तक, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने पर्दे पर कई यादगार पल दिए हैं। हर फिल्म के साथ दोनों के बीच सहजता और केमिस्ट्री और भी मजबूत हुई है। उनका नया गाना ‘तू मिल जाए’ एक बार फिर याद दिलाता है कि जब भी दोनों एक साथ पर्दे पर आते हैं, तो एक अलग ही जादू देखने को मिलता है।

2. बॉक्स ऑफिस पर भी हिट है यह जोड़ी पर्दे पर शानदार केमिस्ट्री के अलावा, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर भी कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और पठान जैसी फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला और इन फिल्मों ने शानदार कमाई की। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में इनका नाम शामिल किया जाता है।

3. पर्दे पर एक-दूसरे को खूबसूरती से पूरा करते हैं दोनों इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोनों की शख्सियत एक-दूसरे के साथ बेहद खूबसूरती से मेल खाती है। शाहरुख खान अपने खास अंदाज, अट्रैक्शन और रोमांटिक छवि से दर्शकों का दिल जीतते हैं, वहीं दीपिका पादुकोण अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से पर्दे पर छा जाती हैं। दोनों में से कोई भी दूसरे पर हावी नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाते हैं, जो उनके हर सीन को और भी दिलचस्प बना देता है।

4. ऐसा रोमांस, जिसे देखते हुए कभी मन नहीं भरता शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण के साथ रोमांस करते देखना अपने आप में एक खास अनुभव है। चाहे ओम शांति ओम के यादगार पल हों, चेन्नई एक्सप्रेस का चुलबुला रोमांस हो या पठान में दोनों की शानदार जोड़ी, उन्होंने हर बार दर्शकों को ऐसे पल दिए हैं, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है। उनके रोमांस में एक ऐसा जादू है, जो समय के साथ भी पुराना नहीं पड़ता। ‘तू मिल जाए’ एक बार फिर उसी जादू को वापस ले आया है।

5. एक-दूसरे की अदाकारी को और बेहतर बनाते हैं दोनों कुछ ऑन-स्क्रीन जोड़ियों के बीच एक अलग ही तालमेल होता है और शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण की जोड़ी इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक-दूसरे के साथ उनकी सहजता, पर्दे पर उनकी ऊर्जा और एक-दूसरे की अदाकारी को बेहतर बनाने की खूबी उनकी फिल्मों को खास बनाती है। बीते वर्षों में दर्शकों ने दोनों को अलग-अलग भावनाओं और कई तरह की भूमिकाओं में देखा है। हर बार दोनों एक-दूसरे के साथ कुछ नया लेकर आते हैं, जो उनकी जोड़ी को और भी दिलचस्प बनाता है।

6. 'किंग' और 'क्वीन' की शाही जोड़ी इस जोड़ी को किंग और क्वीन कहने के पीछे एक खास वजह है। शाहरुख खान का स्टारडम और दीपिका पादुकोण का आकर्षण मिलकर एक शानदार जोड़ी बनाते हैं। दोनों अपने आप में बड़े सितारे हैं और जब साथ आते हैं, तो पर्दे पर उनका अंदाज और भी भव्य हो जाता है। फिल्म किंग में दोनों की मौजूदगी ने इस पसंदीदा जोड़ी को लेकर दर्शकों का उत्साह एक बार फिर बढ़ा दिया है।

7. दर्शकों के साथ इनका जुड़ाव है बेमिसाल इस जोड़ी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब भी दोनों साथ आते हैं, दर्शकों के बीच उत्साह देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा करने से लेकर दोनों की केमिस्ट्री की तारीफ करने तक, फैंस का प्यार लगातार नजर आता है। ‘तू मिल जाए’ को मिल रही प्रतिक्रिया इस बात का सबूत है कि दर्शक दोनों को एक साथ देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। कई फैंस का तो यहां तक मानना है कि अगर शाहरुख खान हैं, तो उनके साथ दीपिका पादुकोण का होना भी जरूरी है।