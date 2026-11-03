रिलीज से पहले King ने कमाए 665 करोड़, स्ट्रीमिंग राइट्स पर Shah Rukh Khan की फिल्म ने की तगड़ी डील!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'किंग' (King) दिसंबर में रिलीज होने के लिए तैयार है। 2 नवंबर को शाह रुख के बर्थडे पर इसके पहला गाना रिलीज किया गया जोकि काफी चर्चा में है।

इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है। किंग खान सालों बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2023 में डंकी में देखा गया था। दूसरा इसकी स्टोरी को लेकर ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है तो फैंस की उत्सुकता बरकरार है। प्री-सेल्स में किया शानदार कलेक्शन फिल्म के बॉक्स-ऑफिस प्रदर्शन के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिलीज से पहले ही यह फिल्म कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' के साथ, 2023 की ब्लॉकबस्टर 'पठान' के बाद शाहरुख खान और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इसी वजह से, फिल्म के लिए बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सौदे हुए हैं, साथ ही इसके डिजिटल और म्यूजिक राइट्स भी बिक गए हैं।

हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ा कलेक्शन खबरों के अनुसार, 'फर्स फिल्म्स' (Phars Films) ने इस फिल्म के ओवरसीज राइट्स 175 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड 'मिनिमम गारंटी' पर खरीदे हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय फिल्म के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी।

अब, 'पिंकविला' की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के भारतीय डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 'पेन मारुधर' (Pen Marudhar) को 250 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं। किसी भी हिंदी फिल्म के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी रकमों में से एक है।

View this post on Instagram A post shared by T-Series (@tseries.official) स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए रखी शर्त इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स 150 करोड़ रुपये में खरीदे हैं, जबकि सैटेलाइट राइट्स 25 करोड़ और म्यूजिक राइट्स 65 करोड़ में बेचे गए हैं। नेटफ्लिक्स की इस डील में थिएट्रिकल परफॉरमेंस से जुड़ी एक शर्त भी शामिल है इसका मतलब यह है कि बॉक्स ऑफिस पर 'किंग' के प्रदर्शन के आधार पर स्ट्रीमिंग राइट्स की रकम कम या ज्यादा हो सकती है।