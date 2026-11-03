24 घंटे में King के पहले गाने का महा-रिकॉर्ड, Tu Mil Jaaye बना सबसे ज्यादा सुना जाने वाला फिल्मी गाना!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान की फिल्म किंग (King) का पहला गाना 'तू मिल जाए' (Tu Mil Jaaye) कल रिलीज कर दिया गया। इस गाने ने रिलीज होते ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। यह गाना सबसे ज्यादा सुना जाने वाला फिल्मी गाना (Filmy Song) बन चुका है।

'किंग' की अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्मी गलियारों में इसको लेकर बज बना हुआ है। हाल ही में, शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का पहला पोस्टर भी जारी किया गया था और टीजर तो पहले ही धमाल मचा चुका है। इन दिनों फिल्म के गाने की धूम है।

यूट्यूब पर किंग के गाने की धूम दरअसल, बीते दिन यानी 2 नवंबर को 'किंग' का पहला रोमांटिक गाना रिलीज किया गया। इस गाने में शाह रुख खान और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) नजर आए। दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। साथ ही गाने के बोल, म्यूजिक और आवाज भी लोगों के दिलों में बस गया।

एड शीरन ने भी दी आवाज 'तू मिल जाए' गाने को अरिजीत सिंह (Arijit Singh) और मधुबंती बाग्ची ने गाया है। इस गाने में इंग्लिश सिंगर एड शीरन की आवाज भी थी। यह उनका पहला बॉलीवुड गाना है। गाने के बोल कुमार (Kumaar) ने लिखे हैं, वहीं म्यूजिक सचिन-जिगर (Sachin-Jigar) ने तैयार किया है। पूरा गाना रोमांटिक होने के साथ-साथ पार्टी एंथम भी है।

गाने ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड इस गाने की दिलचस्प बात यह है कि मात्र 24 घंटे में ही इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। यह 24 घंटे में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला फिल्मी गाना बन गया है। 'तू मिल जाए' गाने ने शाह रुख खान की फिल्म 'जवान' मूवी के गाने 'जिंदा बंदा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसे 24 घंटे में 34.6 मिलियन व्यूज मिले थे।