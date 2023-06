PM Modi के स्वागत में व्हाइट हाउस में बजा शाह रुख खान का 'छैया छैया' गाना, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली, जेएनएन। Chaiyya Chaiyya Song At White House: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 22 जून को व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां पीएम मोदी का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बिडेन ने पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया।

इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमे अमेरिकी ए कैपेला ग्रुप 'पेन मसाला' ने शाहरुख खान के हिट गाने 'छैया छैया' पर परफॉर्मेंस दी गई। इस वीडियो में यह ग्रुप एक सुर में यह गाना गाता दिख रहा है।

#WATCH | Penn Masala's rendition of the popular song 'Chaiyya Chaiyya' enchants crowds gathered at the White House for PM Modi's arrival pic.twitter.com/oc1VjOKDam