एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म किंग (King) को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्टर ने अपना दूसरा गाना 'डैडी कूल' भी लॉन्च किया। यह गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। 50 साल पुराने बोनी एम. के कल्ट क्लासिक 'डैडी कूल' को बॉलीवुड स्टाइल में बनाया गया।

इस गाने में 15 साल बाद शाह रुख और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) को देखा गया और उनकी केमिस्ट्री ने आग लगा दी। गाने में SRK का स्वैग और स्टाइल देखने लायक है। मगर क्या आपको पता है कि 30 साल पहले भी 'डैडी कूल' गाने में शाह रुख नजर आए थे।

50 साल पुराने गाने से था प्रेरित जी हां, 30 साल पहले भी 'डैडी कूल' (Daddy Cool Song in 90s) बना था। इस गाने में शाह रुख किसी हीरोइन नहीं, बल्कि अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) के साथ नजर आए थे। IMDb के मुताबिक, यूं तो यह गीत बोनी एम. के 'डैडी कूल' गाने से प्रेरित था, लेकिन इसे एकदम अलग ढंग से बनाया था।

अनु मलिक ने ओरिजिनल से हटकर बनाया था गाना यह गाना 1996 में रिलीज हुई फिल्म चाहत (Chaahat) का था। फिल्म में शाह रुख, अनुपम, पूजा भट्ट, नसीरुद्दीन शाह और राम्या कृष्णन ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म में अनुपम और शाह रुख पर एक मजेदार गीत बनाया गया जिसका टाइटल 'डैडी कूल' था। गाने का टाइटल तो 1976 में बने कल्ट क्लासिक गाने डैडी कूल से प्रेरित था, लेकिन अनु मलिक ने सिर्फ टाइटल लिया, गाना एकदम अलग बनाया।