एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) का नाम उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग को लेकर चर्चा में बना हुआ है। मल्टी स्टारर किंग (King) का डायरेक्शन पठान मूवी के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। बीते दिनों से किंग के ट्रेलर को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं।

अब लेटेस्ट अपडेट में बताया जा रहा है कि किंग मूवी के ट्रेलर को लेकर मेकर्स ने खास तैयारी की है और इसकी अवधि का भी खास ख्याल रखा गया है। आइए मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

किंग मूवी के ट्रेलर में क्या होगा खास? बीते 2 नवंबर को शाह रुख खान के जन्मदिन के खास अवसर पर मेकर्स द्वारा किंग का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया गया था। अब मेकर्स इसके ट्रेलर को रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसे जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि किंग के ट्रेलर को लेकर मेकर्स किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए बडे़ स्केल पर तैयारी चल रही है।

रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले महीने 14 दिसंबर को शाह रुख खान की किंग के ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा फिल्म की रिलीज डेट पहले ही लॉक की जा चुकी है, जोकि 24 दिसंबर 2026 है।