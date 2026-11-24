एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। शाह रुख खान दुनियाभर में रोमांटिक अंदाज के लिए मशहूर हैं। उनका बांहे फैलाकर खड़े होने वाला पोज लाखों लोग कॉपी करते हैं। हालांकि, इसी पोज के कारण शाह रुख खान के मन में एक अजीबो-गरीब डर बैठ गया है।

एक पुराने इंटरव्यू में शाह रुख खान ने बताया कि उन्हें ये डर है कि कहीं एक दिन कोई उनके हाथ काटकर न चला जाए। दुनिया को अपनी बातों से मोटिवेट करने वाले शाह रुख खान को क्यों लगता है हाथ कट जाने का डर, नीचे पढ़ें उनसे जुड़ा ये किस्सा।

भगवान की कसम लेकर बताया था शाह रुख ने सच शाह रुख खान और अनुष्का शर्मा जब साल 2016 में साजिद खान और रितेश देशमुख के शो 'यादों की बारात' में खास मेहमान बनकर आए थे, तो उस दौरान बॉलीवुड के बादशाह से होस्ट ने उनके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा था। जिसका जवाब देते हुए शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने कहा था, "कोई मेरे हाथ काट डालेगा।"

उनकी ये बात सुनकर हैरान अनुष्का शर्मा ने जब इसे बेफिजूल की बात कहते हुए पूछा था कि ये कैसा डर है। तो बादशाह ने जवाब देते हुए आगे कहा था, "ये मेरा सबसे बड़ा डर है। भगवान की कसम खाकर कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बहुत अजीब सी बात है कि मैं इसी चीज के लिए फेमस हूं, लेकिन अगर कोई मुझे ये बोले की अपना हाथ ऊपर करो,या दर्जी मेजरमेंट लेते हैं, तो सच में मुझे बहुत डर लगता है।"

हाथ कटने के डर से डॉ. के पास गए थे शाह रुख शाह रुख खान की बात सुनकर जब अनुष्का ने कहा कि आपको डॉक्टर के पास इस डर के लिए जाना चाहिए। जिसके जवाब में दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे एक्टर ने कहा था, "नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं इस डर की वजह से डॉक्टर के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पहले तुम वो सॉल्व करो। मैं इस बारे में बात भी कर रहा हूं, तो मुझे अजीब सा लग रहा है। ये इकलौती चीज है, जिसका मेरे मन में डर है।"