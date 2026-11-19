एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) इस समय इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं और इस बात में कोई संदेह नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बहुत सारे फैंस हैं और यह बात कई बार साबित हो चुकी है।

शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों के जरिए विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। अब वे 'ऑल टाइम के 100 सबसे महान फिल्म स्टार्स' की सूची में शामिल हो गए हैं। मशहूर अमेरिकी एंटरटेनमेंट मैगजीन ‘वैरायटी’ ने 18 नवंबर 2026 को ‘100 ग्रेटेस्ट मूवी स्टार्स ऑफ ऑल टाइम’ की लिस्ट जारी की है। इस सूची में शामिल होने वाले शाह रुख खान इकलौते भारतीय अभिनेता हैं। वे इस सूची में 92वें स्थान पर हैं।

एक्टर को बताया सिनेमा का दिग्गज शाह रुख खान के बारे में बताते हुए, एक अंतरराष्ट्रीय पोर्टल ने उन्हें 'बॉलीवुड सिनेमा का दिग्गज' कहा है। उन्होंने आगे लिखा कि शाह रुख में 'दिखावे और ड्रामे का एक बेबाक अंदाज है, जिसके साथ-साथ उनमें हास्य की गहरी समझ भी है। इसी खूबी ने उन्हें उनके स्टारडम के अलग-अलग दौर में काफी मदद पहुंचाई है।