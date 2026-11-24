एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले साल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हीस्ट थ्रिलर सीरीज ज्वेल थीफ (Jewel Theif) आई थी जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी थी। इस सीरीज में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) मुख्य भूमिकाओं में थे।

ज्वेल थीफ से ओटीटी पर धमाल मचाने के एक साल बाद अब सीरीज के दूसरे सीजन के आने की चर्चा हो रही है। मगर इस बार ज्वेल थीफ में सैफ और जयदीप नजर नहीं आएंगे। आ रहा है ज्वेल थीफ सीजन 2 पठान और बैंग बैंग फिल्मों के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने ज्वेल थीफ का निर्माण किया था और वह अब सीजन 2 पर काम शुरू करने की प्लानिंग कर रही हैं। इस वक्त वह शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) अभिनीत आगामी फिल्म किंग (King Movie) पर काम कर रहे हैं। उसके बाद वह ज्वेल थीफ की सीक्वल ज्वेल थीफ 2 पर काम शुरू कर सकते हैं।

इस हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड होगी ज्वेल थीफ 2 रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म को लेकर सिद्धार्थ और नेटफ्लिक्स के बारे में पिछले काफी समय से बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो शूटिंग अगले साल शुरू करने की योजना है। सिद्धार्थ ज्वेल थीफ को हॉलीवुड फिल्म ओशन्स इलेवन की तर्ज पर एक बड़ी हीस्ट फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।