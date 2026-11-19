एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मांगलिक दोष के बारे में आपने आसपास कई बार सुना होगा। खासकर मांगलिक शादी में होने वाली अड़चनों के बारे में। अब इस पर नई सीरीज आ रही है। सीरीज का टाइटल मांगलिक (Manglik) है।

अगर आप इस हफ्ते कोई थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर सीरीज देखने की सोच रहे हैं तो आपको मांगलिक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। यह समाज में मौजूद एक अंधविश्वास पर आधारित सीरीज है।

मांगलिक सीरीज की कहानी

मांगलिक सीरीज की कहानी इरा (सौमित्रिशा कुंडू) की है जिसे एक ऐसे विधुर से प्यार हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 'मांगलिक' है। उसकी दो बार शादी हुई और दोनों पत्नियों का निधन हो गया। इरा उससे शादी करती है। उसके साथ अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इसके बाद जब वह एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ जाती है, तब उसे शक होता है कि मामला अंधविश्वास से कहीं ज्यादा गंभीर है।