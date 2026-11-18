एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ओटीटी पर हर हफ्ते कोई न कोई फिल्म और वेब सीरीज ऐसी आ ही जाती है, जो या तो दर्शकों का दिमाग घुमा देती है, या फिर वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं।

इस हफ्ते एक ऐसी ही रहस्य और सस्पेंस से भरपूर वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है, जिसकी कहानी देख आपका दिमाग के सारे पेंच खुलने वाले हैं। किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है सीरीज और क्या है इसकी कहानी, पढ़ें डिटेल्स।

इंवेस्टिगेशन और बदले में सिमटती है 6 एपिसोड की सीरीज जिस सीरीज का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, उसकी कहानी की शुरुआत एक अमीर स्कूल में पढ़नें वाली जुड़वा बहन की हत्या से होती है। जिसमें रात होने के कुछ ऐसे गेम्स खेले जाते हैं, जो लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और आयशा (जिसकी मौत हो चुकी है) की जुड़वा बहन अदिति उसी स्कूल में एडमिशन लेती है और बहन की मौत का कारण क्या है उसकी डिटेल इकट्ठा करने में जुट जाती है।

पहले अदिति का शक उसके पांच दोस्तों पर जाता है, लेकिन धीरे-धीरे वह उनके ग्रुप में शामिल होने लगती है। वह कभी आयशा के ब्वॉयफ्रेंड सिड तो कभी उसके एकतरफा आशिक रेयांश पर शक करती है। इसके अलावा बेबी डॉल को लेकर भी उसके मन में कई डाउट्स आते हैं। बहन की मौत के बीच वह स्कूल की स्कॉलरशिप पाने के लिए ट्रॉफी का कॉम्पिटिशन भी लड़ती है। कहानी एक दूसरे से कनेक्ट होती है।