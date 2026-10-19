करण जौहर ने किया Student Of The Year: After Dark का एलान, दिल दहला देगा शनाया कपूर का खौफनाक फर्स्ट लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज 19 अक्टूबर को 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' फ्रेंचाइजी के 14 साल पूरे होने के मौके पर, करण जौहर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। फिल्म मेकर ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' नाम की एक नई वेब सीरीज की घोषणा की है, जिसमें शनाया कपूर नजर आएंगी। यह सीरीज मूल फिल्मों के कैंपस ग्लैमर को छोड़कर, रहस्य, हिंसा और डर से भरी एक डार्क दुनिया की कहानी पेश करेगी।

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अलग होगी इसकी कहानी पहले लुक में शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) खून से सनी हालत में नजर आ रही हैं, जो इस बात का इशारा है कि यह कहानी उस फ्रेंचाइजी से बिल्कुल अलग होगी जिसे दर्शक अब तक जानते आए हैं। सोशल मीडिया पर इस घोषणा को शेयर करते हुए, करण ने फ्रेंचाइजी के सफर को याद किया और इसके नए रूप की झलक दी।

उन्होंने लिखा, 'इस हफ्ते पुरानी यादें कुछ ज्यादा ही ताजा हो रही हैं, हमारी प्यारी SOTY फ्रेंचाइजी के 14 साल पूरे होने पर... हम इसे एक नए सफर पर ले जा रहे हैं, जो अब 'आफ्टर डार्क' (AFTER DARK) है! एकदम रॉ, खून-खराबे से भरपूर, बेबाक और पूरी तरह से पागलपन से भरा होगा, तैयार हो जाइए'।

View this post on Instagram A post shared by Karan Johar (@karanjohar) डबल रोल में नजर आएंगी शनाया हालांकि, इस बार मेकर्स इस फ्रेंचाइजी को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रहे हैं। इस सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू कर रहीं शनाया, इसमें डबल रोल निभाती नजर आएंगी। रीमा माया द्वारा निर्देशित और धर्माटिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह शो, जाने-पहचाने 'सेंट टेरेसा' वाले माहौल को एक थ्रिलर कॉम्पिटिशन के रूप में पेश करता है। करण एक बार फिर प्रोड्यूसर के तौर पर लौटे हैं और एक ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पिछली फिल्मों के ग्लॉसी कॉलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग है।