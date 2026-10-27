Student of the Year After Dark: साइको रूममेट या परफेक्ट BF कौन है आयशा का कातिल? दिल दहला देने वाला ट्रेलर रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जियो हॉट स्टार (JioHotstar) ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' (Student of the Year After Dark) का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इसमें 'सेंट टेरेसा' की जानी-पहचानी दुनिया को एक कैंपस मर्डर मिस्ट्री के रूप में पेश किया गया है।

शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) फिल्म में डबल रोल निभाती नजर आएंगी। मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी बहन की रहस्यमयी मौत की जांच करने के लिए उसके स्कूल में दाखिल होती है, और इस दौरान कई राज और आपसी दुश्मनियों के बारे में पता चलता है।

बहन के कातिल का पता लगाएगी अदिति ट्रेलर में सेंट टेरेसा स्कूल की सबसे लोकप्रिय छात्रा आयशा मलिक (शनाया) से परिचय कराया जाता है, जो रहस्यमयी हालात में मृत पाई जाती है। उसकी जुड़वां बहन अदिति यह मानने से इनकार कर देती है कि उसकी बहन की मौत कोई हादसा थी।

इस सच का पता लगाने के लिए, अदिति उसी स्कूल में दाखिला लेती है और प्रतिष्ठित 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। इस दौरान वो जांच करती है और उसकी बहन के सबसे करीबी दोस्त ही संदिग्ध बन जाते हैं।