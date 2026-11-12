'दृश्यम 3' के बाद Pushpak Vimaan लेकर आ रहे हैं जयदीप अहलावत, सस्पेंस से भरी है सीरीज; कब और कहां देखें?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जयदीप अहलावत फिर से क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर में धमाका करने लौट रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म में जयदीप को खूब तारीफ मिली थी। फिल्म की सफलता के बाद अब उनकी नई सीरीज का ऐलान कर दिया गया है जिसका टाइटल 'पुष्पक विमान' (Pushpak Vimaan) है।

'उड़ता पंजाब', 'पाताल लोक' और 'कोहरा' जैसी सीरीज और फिल्में बना चुके सुदीप शर्मा (Sudeep Sharma) 'पुष्पक विमान' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में न केवल क्राइम-सस्पेंस होगा, बल्कि भर-भरकर ह्यूमर होंगे जो परिस्थितियों से निकलेंगे। ओटीटी पर तिकड़ी का होगा कमाल अपकमिंग सीरीज 'पुष्पक विमान' के साथ फिर से बरुन सोबती (Barun Sobti) ने सुदीप शर्मा के साथ हाथ मिलाया है। इस सीरीज में जयदीप अहलावत और बरुन सोबती के साथ लीड रोल में अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) होंगे।

कॉमेडी में हाथ आजमा रहे सुदीप अभिषेक बनर्जी न केवल इस क्राइम-कॉमेडी सीरीज में अभिनय करेंगे, बल्कि उन्होंने सुदीप शर्मा के साथ मिलकर सीरीज की कहानी भी लिखी है। ऐसी पहली बार होगा, जब सुदीप शर्मा गंभीर मुद्दे को छोड़ क्राइम थ्रिल को कॉमेडी के साथ परोसेंगे।

ह्यूमर से भरे होंगे किरदार-हालात सीरीज के बारे में बात करते हुए इसके क्रिएटर और डायरेक्टर सुदीप शर्मा ने कहा, "'पुष्पक विमान' के जरिए मैं एक बिल्कुल अलग क्रिएटिव स्पेस को खोजना चाहता था। यह एक क्राइम-कॉमेडी है जिसमें ह्यूमर किरदारों, उनके हालात और उन स्थितियों से पैदा होता है, जिनमें वे फंस जाते हैं।"