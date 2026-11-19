एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म किंग (King) इस साल की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म की रिलीज डेट करीब आते ही इससे जुड़े कई जरूरी अपडेट्स धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं।

दिल्ली में कहां होगी शूटिंग? वहीं अब जानकारी मिली है कि इसका एक हिस्सा दिल्ली-एनसीआर में भी शूट होने वाला है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स दिल्ली-NCR में एक बड़ा रेसिंग सीक्वेंस फिल्माने वाले हैं। ये सीन ग्रेटर नोएडा के फॉर्मूला वन ट्रैक यानी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में शूट किया जाएगा। इसके लिए मेकर्स ने काम पूरा होने तक लगभग पूरा ट्रैक बुक करवा लिया है। क्या होगा फिल्म का सबसे खास आकर्षण? हालांकि कहानी की सटीक जानकारी और स्टंट कोरियोग्राफी की डिटेल्स को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है, लेकिन सुनने में आया है कि यह फॉर्मूला वन सीक्वेंस फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होने वाला है। सिद्धार्थ आनंद और उनकी अंतरराष्ट्रीय एक्शन टीम ने पिछले कई हफ्तों तक सिर्फ इस रोमांचक सीक्वेंस की योजना बनाने और रिहर्सल करने में बिताए हैं।

एक सूत्र ने बताया कि फिल्म 'किंग' की शूटिंग अपने आखिरी स्टेज में है। मेकर्स नवंबर के अंत तक शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे हैं। 23 नवंबर के बाद कुछ और गाने और ट्रेलर आने की उम्मीद है।

ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करने के बजाय असली लोकेशन्स पर शूटिंग करने का फैसला टीम ने जानबूझकर लिया है, ताकि शाह रुख खान को एक एकदम नए और पहले कभी न देखे गए अवतार में पेश किया जा सके। याद आ जाएगी शाह रुख की पुरानी फिल्म ज्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन अगर शाह रुख वहां खुद रेस करेंगे या रेसिंग के दौरान किसी एक्शन सीक्वेंस शूट करेंगे तो ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। अगर वो रेसिंग करते हैं, तो कई लोगों को 'बाजीगर' की याद आ जाएगी। उसमें भी उनका कार रेस वाला एक रोचक सीक्वेंस था।