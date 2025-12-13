'क्रीम ला दे क्रीम...'Amitabh Bachchan के साथ शुरू हुआ था इस मशहूर विलेन का करियर, 45 साल बाद शेयर की खूबसूरत यादें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक शान ने शुक्रवार को अपनी रिलीज के 45 साल पूरे कर लिए। एक्टर दलीप ताहिल ने रमेश सिप्पी की इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर करके इस मौके को याद किया।

अमिताभ बच्चन के साथ शूट किया पहला सीन ताहिल ने बताया कि शान का मशहूर शेविंग सीन, जिसमें उनका सामना अमिताभ बच्चन से होता है, किसी मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म के लिए उनका पहला शॉट था। फिल्म के इस मुकाम पर पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए, ताहिल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'शान आज 45 साल पूरे कर रही है और यह फिल्मों में मेरे आने की सालगिरह भी है। जी. पी. सिप्पी ने सिप्पी फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले इस ड्रामा को बनाया था और इसकी कहानी पहले की मशहूर लेखक जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी थी।