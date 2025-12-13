Language
    'क्रीम ला दे क्रीम...'Amitabh Bachchan के साथ शुरू हुआ था इस मशहूर विलेन का करियर, 45 साल बाद शेयर की खूबसूरत यादें

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    Shaan Turns 45: दलीप ताहिल ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने पहले सीन की शूटिंग को याद किया। फिल्म से एक तस्वीर शेयर करते हुए दलीप ताहिल ने दिलचस्प किस्सा स ...और पढ़ें

    अमिताभ बच्चन की शान को हुए 45 साल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक शान ने शुक्रवार को अपनी रिलीज के 45 साल पूरे कर लिए। एक्टर दलीप ताहिल ने रमेश सिप्पी की इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर करके इस मौके को याद किया।

    अमिताभ बच्चन के साथ शूट किया पहला सीन

    ताहिल ने बताया कि शान का मशहूर शेविंग सीन, जिसमें उनका सामना अमिताभ बच्चन से होता है, किसी मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म के लिए उनका पहला शॉट था। फिल्म के इस मुकाम पर पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए, ताहिल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'शान आज 45 साल पूरे कर रही है और यह फिल्मों में मेरे आने की सालगिरह भी है। जी. पी. सिप्पी ने सिप्पी फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले इस ड्रामा को बनाया था और इसकी कहानी पहले की मशहूर लेखक जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी थी।

    अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी शान

    अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक, शान में सुनील दत्त, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी, मज़हर खान और कुलभूषण खरबंदा जैसे कई बड़े कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। यह क्राइम ड्रामा एक पुलिस ऑफिसर, शिव (सुनील दत्त द्वारा अभिनीत) की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है। उसके दो धोखेबाज भाई, विजय (अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत) और रवि (शशि कपूर द्वारा अभिनीत), सुधर जाते हैं और अपराधी शकाल (कुलभूषण खरबंदा द्वारा अभिनीत) से बदला लेने के लिए एक निशानेबाज, राकेश (शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा अभिनीत) के साथ हाथ मिलाते हैं।

    मोहम्मद रफी ने आखिरी बार इसी फिल्म में गाए थे गाने

    माना जाता है कि शकाल का मशहूर किरदार जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज के अर्न्स्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड के किरदार से प्रेरित था। शान मोहम्मद रफी के गाए गानों वाली आखिरी फिल्म भी साबित हुई। दलीप ने आगे कहा, 'आप सभी के लिए एक मजेदार बात, शान में शेविंग सीक्वेंस पहला सीन था जो मैंने मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में शूट किया था और वो भी खुद अमितजी के साथ (शुरुआत ही बेस्ट के साथ हुई)। रमेश सिप्पी, बच्चन साहब आपके सब्र के लिए धन्यवाद। आप सभी के लिए एक मजेदार बात, शान फिल्म में शेविंग वाला सीन मेरे करियर का पहला सीन था जिसे मैंने मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में शूट किया था और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद अमितजी के साथ (शुरुआत ही बेस्ट के साथ हुई)। रमेश सिप्पी, बच्चन साहब, आपके सब्र के लिए धन्यवाद'।

