    जब Satish Shah ने काम से लिया था ब्रेक, कहा- 'मुझे मरने की कोई जल्दी...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    दिग्गज बॉलीवुड और टीवी अभिनेता सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई बॉलीवुड सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निर्देशक अशोक पंडित ने एक वीडियो साझा करके इसकी पुष्टि की। अभिनेता का शनिवार को किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। 

    अभिनेता सतीश शाह का निधन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता सतीश शाह (Satish Shah) का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनकी मौत का कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा है।

    वायरल हो रहा पुराना इंटरव्यू

    अब सीएनएन न्यूज 18 को दिया उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मरने की कोई जल्दी नहीं है। सतीश शाह ने सालों से अपनी अद्भुत कला से कई फिल्मों को यादगा बना दिया। साराभाई वर्सेस साराभाई में उनका किरदार इंद्रवदन साराभाई हमेशा याद रखा जाएगा।

    मुझे मजा नहीं आ रहा था - सतीश

    उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें मरने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा,"मैंने अब पब्लिक में परफॉर्म करना बंद कर दिया है, मेरा मतलब फिल्मों में। आप कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा गैप लेने की सोची है, और यह काफी लंबा समय हो गया है। पहले से मेरी फितरत में रहा है, मैं कोई चीज का आनंद लेता हूं तभी करता हूं। मुझे लगता है, मैंने कुछ समय के लिए आनंद लेना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं खुद को फिर से जीवंत कर लूंगा और फिर से सब कुछ शुरू करूंगा। मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है।"

    साल 1978 में किया था डेब्यू

    सतीश शाह ने 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तां से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1983 की सैटायर फिल्म 'जाने भी दो यारो' में नगर निगम आयुक्त डी'मेलो की भूमिका से उन्होंने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

    अपने फिल्मी करियर के दौरान, उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें हम साथ साथ हैं (1999), कल हो ना हो (2003), मुझसे शादी करोगी (2004), और ओम शांति ओम (2007) शामिल हैं।

