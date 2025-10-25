जब Satish Shah ने काम से लिया था ब्रेक, कहा- 'मुझे मरने की कोई जल्दी...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता सतीश शाह (Satish Shah) का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनकी मौत का कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा है।

वायरल हो रहा पुराना इंटरव्यू अब सीएनएन न्यूज 18 को दिया उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मरने की कोई जल्दी नहीं है। सतीश शाह ने सालों से अपनी अद्भुत कला से कई फिल्मों को यादगा बना दिया। साराभाई वर्सेस साराभाई में उनका किरदार इंद्रवदन साराभाई हमेशा याद रखा जाएगा।

मुझे मजा नहीं आ रहा था - सतीश उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें मरने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा,"मैंने अब पब्लिक में परफॉर्म करना बंद कर दिया है, मेरा मतलब फिल्मों में। आप कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा गैप लेने की सोची है, और यह काफी लंबा समय हो गया है। पहले से मेरी फितरत में रहा है, मैं कोई चीज का आनंद लेता हूं तभी करता हूं। मुझे लगता है, मैंने कुछ समय के लिए आनंद लेना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं खुद को फिर से जीवंत कर लूंगा और फिर से सब कुछ शुरू करूंगा। मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है।"