'एक निवाला खाया फिर...'Satish Shah के मैनेजर ने बताया आखिरी समय कैसी थी एक्टर की हालत, एंबुलेंस आने में हुई देर
Satish Shah Death Reason:मनोरंजन जगत को दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के जाने से गहरा सदमा पहुंचा है। सतीश का 25 अक्टूबर, 2025 को 74 वर्ष की आयु में कथित तौर पर किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्होंने "ये जो है ज़िंदगी", "साराभाई वर्सेस साराभाई" और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने माने एक्टर सतीश शाह (Satish Shah) का 25 अक्तूबर को निधन हो गया। एक्टर 74 साल के थे और लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन का कारण किडनी फेलियर बताया जा रहा है। अब सतीश शाह के मैनेजर रमेश कडातला ने बताया कि एक्टर के आखिरी मोमेंट पर क्या हुआ था।
खाना खाते समय हुए बेहोश
एएनआई से बातचीत में रमेश ने बताया कि दोपहर के 2 से 2.45 के समय सतीश लंच कर रहे थे जब अचानक खाना खाते हुए वो बेहोश हो गए। इसके बाद तुरंत हिंदुजा हॉस्पिटल में फोन किया गया जहां एंबुलेंस आने में करीब आधा घंटे का समय लग गया।
भागे-भागे आए पड़ोसी
रमेश ने कहा,"कल लंच करते समय हुआ था। वो खाना खाते-खाते एक निवाला खाए, फिर गिर गए। कुछ आधा घंटा लगा एम्बुलेंस आने में...हॉस्पिटल जाने पर डिक्लेयर किया डॉक्टर ने की उनकी मृत्यु हो चुकी है। उस वक्त सतीश के साथ मौजूद उनके पड़ोसी अनूप ने भी अभिनेता को याद किया। अनुप ने एएनआई को बताया, "जैसे ही रमेश ने मुझे बुलाया, मैं वहां गया। सतीश काका के लिए मदद चालू किया.. हम कोशिश करते रहे उनको सही करने के लिए। वे दिल के बहुत अच्छे इंसान थे जिस जिस को बुलाया वो तुरंत पहुंचा सबकुछ छोड़कर।"
हाल ही में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट
रमेश ने यह भी बताया कि सतीश का 16 जून को कोलकाता में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उन्होंने बताया,"उसके बाद सब कुछ सामान्य था। थोड़ा यूरीन इंफेक्शन था, लेकिन एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी गई थीं।" सतीश का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) स्थित पवन हंस श्मशान घाट में हुआ।
चार दशक से अधिक लंबे करियर में,सतीश ने फिल्मों और टेलीविजन सीरियलों में काम किया। उन्हें जाने भी दो यारो, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, मैं हूं ना, कल हो ना हो, कभी हां कभी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओम शांति ओम और शादी नंबर 1 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
