'एक निवाला खाया फिर...'Satish Shah के मैनेजर ने बताया आखिरी समय कैसी थी एक्टर की हालत, एंबुलेंस आने में हुई देर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने माने एक्टर सतीश शाह (Satish Shah) का 25 अक्तूबर को निधन हो गया। एक्टर 74 साल के थे और लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन का कारण किडनी फेलियर बताया जा रहा है। अब सतीश शाह के मैनेजर रमेश कडातला ने बताया कि एक्टर के आखिरी मोमेंट पर क्या हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाना खाते समय हुए बेहोश एएनआई से बातचीत में रमेश ने बताया कि दोपहर के 2 से 2.45 के समय सतीश लंच कर रहे थे जब अचानक खाना खाते हुए वो बेहोश हो गए। इसके बाद तुरंत हिंदुजा हॉस्पिटल में फोन किया गया जहां एंबुलेंस आने में करीब आधा घंटे का समय लग गया।

हाल ही में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट रमेश ने यह भी बताया कि सतीश का 16 जून को कोलकाता में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उन्होंने बताया,"उसके बाद सब कुछ सामान्य था। थोड़ा यूरीन इंफेक्शन था, लेकिन एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी गई थीं।" सतीश का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले (पश्चिम) स्थित पवन हंस श्मशान घाट में हुआ।