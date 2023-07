माथे पर तिलक लगाए महादेव के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पहुंचीं Sara Ali Khan, भक्ति में लीन नजर आईं एक्ट्रेस

Sara Ali Khan सारा अली खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस मानी जाती हैं। फिल्म जरा हटके जरा बचके की सक्सेस के बाद अभिनेत्री की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने हाल ही में अमरनाथ धाम की यात्रा की जहां उन्होंने महादेव के दर्शन किए। एक्ट्रेस कई बार मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन कर चुकी हैं। सारा का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आया है

File Photo of Sara Ali Khan from Amarnath Yatra