Sara Ali Khan ने बांद्रा की सड़क पर घूम-घूमकर किया ऐसा काम, लोग बोले- कौन कहेगा की नवाबों के परिवार से है

Sara Ali Khan Viral Video सारा अली खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट केदारनाथ से की थी। हालांकि उन्होंने अपने अभिनय से ज्यादा अपने स्वभाव से फैंस का दिल हमेशा जीता। अब हाल ही में सारा अली खान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस बांद्रा की सड़कों पर बिना किसी डर के घूमती नजर आईं।

Sara Ali Khan Viral Video Actress Done Street Shopping in Bandra Linking Road /Instagram

HighLights बांद्रा की सड़कों पर बिना बॉडीगार्ड घूमती दिखीं सारा अली खान सारा अली खान का फियरलेस अंदाज देखकर फैंस हुए हैरान सोशल मीडिया पर सारा के वायरल वीडियो पर फैंस ने दी प्रतिक्रिया

Edited By: Tanya Arora