Metro In Dino की नई रिलीज डेट का एलान, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

Metro In Dino Release Date आदित्य रॉय कपूर सारा अली खान अनुपम खेर नीना गुप्ता पंकज त्रिपाठी कोंकणा सेन शर्मा अली फजल और फातिमा सना शेख की फिल्म मेट्रो इन दिनों की नई रिलीज डेट का एलान हुआ है। यह फिल्म 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने का तैयार थी अब यह फिल्म साल 2024 में रिलीज होगी।

Sara Ali Khan, Aditya Roy Kapur, Metro In Dino Photo Credit Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights भूषण कुमार और निर्देशक अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन दिनों मेट्रो इन दिनों की नई रिलीज डेट आई सामने अब यह फिल्म साल 2024 में रिलीज होगी

नई दिल्ली, जेएनएन। Metro In Dino Release Date: भूषण कुमार और निर्देशक अनुराग बसु की आने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों (Metro In Dino) काफी चर्चा में है। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख नजर आने वाले हैं। यह फिल्म इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। मेकर्स ने नई डेट का एलान किया है। मेट्रो इन दिनों 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने का तैयार थी अब यह फिल्म साल 2024 में रिलीज होगी। मेट्रो इन दिनों की नई रिलीज डेट आई सामने टी-सीरीज ने फिल्म की नई डेट की घोषणा की है। फिल्म की स्टारकास्ट की फोटो शेयर करते हुए टी-सीरीज ने अपने इंस्टाग्राम पर कैप्शन में लिखा, #MetroInDino को गुड फ्राइडे रिलीज मिली। दिल छू लेने वाली कहानियां अब 29 मार्च 2024 को रिलीज होगा। बता दें, इस फिल्म में आज के समय के खट्टे-मीठे रिश्तों की कहानी दिखाई जाएगी, जो कुछ नए तरीके की होगी। View this post on Instagram A post shared by T-Series (@tseries.official) फिल्म में होगा प्रीतम का म्यूजिक इस फिल्म में प्रीतम का म्यूजिक होगा, जो फिल्म को बेहद खास बनाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं मेट्रो इन दिनों का निर्माण फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अनुराग बसु और तानी बसु ने मिलकर कर रहे हैं। पर्दे पर पहली बार सारा अली खान और आदित्य राय कपूर की जोड़ी नजर आएगी। साल 2007 में रिलीज हुई थी 'लाइफ इन मेट्रो' मालूम हो कि इस पहले डायरेक्टर अनुराग बासु इसी तरह की एक मल्टीस्टारर फिल्म 'लाइफ इन मेट्रो' बना चुके हैं, जिसे साल 2007 में रिलीज किया था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। 2007 में रिलीज हुई मेट्रो में धर्मेंद्र, नफीसा अली, शिल्पा शेट्टी, केके मेनन, शाइनी आहूजा, कोंकणा सेन, कंगना रनोट, शरमन जोशी और इरफान नजर आए थे।

Edited By: Aditi Yadav