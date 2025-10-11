Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ba***ds of Bollywood के बाद मुश्किल में Sameer Wankhede का परिवार, बोले - परिवार को मिल रही धमकियां

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने शनिवार को दावा किया कि आर्यन खान निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत से भरे मैसेज मिल रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    समीर वानखेड़े को मिल रही धमकियां (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसमें दावा किया गया है कि आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। अब, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर ने बताया है कि उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश के लोगों से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समीर वानखेड़े ने खटखटाया अदालत का दरवाजा

    एएनआई से बात करते हुए समीर वानखेड़े ने कहा, "मेरा निजी तौर पर मानना है कि इसका मेरे काम या पेशे से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने अपनी निजी हैसियत से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मैं अदालती कार्यवाही या इससे जुड़े मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है।"

    Bads

    यह भी पढ़ें- IFFA 2025 Winners: इंडी फिल्म फेस्टिवल में Katrina Kaif ने मारी बाजी, कार्तिक आर्यन बने बेस्ट एक्टर

    उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यह मामला इसलिए दर्ज कराया क्योंकि शो का व्यंग्य न केवल उनका, बल्कि नशे के खिलाफ काम करने वालों का भी अपमान करता है। वानखेड़े ने आगे कहा, "हम पुलिस को लगातार बता रहे हैं कि मेरी बहन और पत्नी को धमकियां मिल रही हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरी वजह से उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।"

    Aryan (2)

    आर्यन खान का क्या था इस पर तर्क

    यह स्वीकार करते हुए कि कुछ दृश्यों पर आंतरिक बहस हुई, आर्यन ने कहा, "हमें कुछ सीन्स पर कमेंट्स मिले,जहां लोगों ने कहा,'ओह, यह बहुत ज्यादा है लेकिन फिर मैंने अपना रुख़ अपनाया। अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो मेरा मतलब है, यह शो आपके लिए नहीं है... आपके 18 साल के बच्चे को यह पसंद आ सकता है, या आपके चाचा को यह पसंद आ सकता है, जिन्हें कुछ खास तरह का हास्य पसंद है।" आर्यन ने कहा कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक अलग तरह का सैटायर है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने वानखेड़े मानहानि मामले में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा और अन्य को समन जारी किया है। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

    यह भी पढ़ें- The The Ba**ds of Bollywood के बाद राघव जुयाल के हाथ लगी नई फिल्म, सलमान खान की एक्ट्रेस के साथ आएंगे नजर