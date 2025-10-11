एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसमें दावा किया गया है कि आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'में उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। अब, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर ने बताया है कि उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश के लोगों से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं।

समीर वानखेड़े ने खटखटाया अदालत का दरवाजा एएनआई से बात करते हुए समीर वानखेड़े ने कहा, "मेरा निजी तौर पर मानना है कि इसका मेरे काम या पेशे से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने अपनी निजी हैसियत से दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मैं अदालती कार्यवाही या इससे जुड़े मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है।"