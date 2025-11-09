Samay Raina ने India's Got Latent Season 2 को लेकर दिया बड़ा हिंट? कंट्रोवर्सी के बाद जल्द लाएंगे शो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना बीते दिनों फरवरी में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ गए थे। उनके शो पर पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थीं जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था और शो को अचानक से बंद करना पड़ा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें