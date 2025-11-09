Samay Raina ने India's Got Latent Season 2 को लेकर दिया बड़ा हिंट? कंट्रोवर्सी के बाद जल्द लाएंगे शो

Language
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:50 PM (IST)

    स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) ने हाल ही में अपने नए शो के साथ जबरदस्त वापसी की है। कॉमेडियन ने दिल्ली में बीते दिनों परफॉर्म किया था,जहां उन्होंने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के बारे में बात की। बहुत जल्द वो इसकी दूसरा सीजन लेकर आएंगे।

    समय रैना ने शो को लेकर दिया बड़ा हिंट (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना बीते दिनों फरवरी में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ गए थे। उनके शो पर पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थीं जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था और शो को अचानक से बंद करना पड़ा था।

    रणवीर ने की थी अभद्र टिप्पणी

    रणवीर अल्लाहबादिया ने एक अभद्र टिप्पणी करते हुए कंटेस्टेंट से माता-पिता के बारे में एक अनुचित प्रश्न पूछा था। इस टिप्पणी के बाद रणवीर, समय, अपूर्व मुखीजा और आशीष चंचलानी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। इस आक्रोश के बाद, समय ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड हटा दिए।

    समय ने दिया बड़ा हिंट

    इसके बाद से ही फैंस दूसरे सीजन की मांग कर रहे हैं। विवाद के लंबे समय बाद अब कॉमेडियन ने सीजन 2 के लिए इंडियाज गॉट लेटेंट की वापसी के संकेत दिए हैं। डीएनए के अनुसार, समय अपने टूर स्टिल अलाइव एंड अनफ़िल्टर्ड के तहत शनिवार, 8 नवंबर, 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरन उन्होंने शो के दूसरे सीजन के बारे में बात करते हुए कहा,"शो तो मैं वापस लाऊंगा", जिससे दर्शकों में ज़ोरदार उत्साह लौट आया और वो हूटिंग करने लगे।

