कॉमेडियन समय रैना ने खरीदी Toyota Vellfire, माता-पिता को की गिफ्ट, कीमत जान उड़ जाएगा होश
मशहूर कॉमेडियन समय रैना ने धनतेरस के मौके पर अपने माता-पिता को 1.2 करोड़ रुपये की टोयोटा वेलफायर गिफ्ट की। यह गाड़ी दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। वेलफायर में 2.5-लीटर का पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन है, जो 193 hp की पावर देता है। रैना ने अपनी नई कार के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपनी तेज-तर्रार बातें और डार्क ह्यूमर के लिए मशहूर है। समय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इस साल धनतेरस के मौके पर समय रैना ने नई Toyota Vellfire खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपये है। यह गाड़ी उन्होंने अपने माता-पिता को गिफ्ट की है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी नई कार के साथ तस्वीरें साझा कीं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
Toyota Vellfire की कीमत
नई Vellfire भारत में दो वेरिएंट में आती है, जो Hi Grade और VIP Executive Lounge है। Hi Grade की एक्स-शोरूम कीमत 1.19 करोड़ रुपये और VIP Executive Lounge की 1.29 करोड़ रुपये है। समय रैना की कार ब्लैक एक्सटीरियर और डार्क केबिन कलर के साथ लगती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह Hi Grade वेरिएंट है। VIP Executive Lounge वेरिएंट में डार्क बेज upholstery होती है।
Toyota Vellfire का डिजाइन
डिजाइन में Toyota Vellfire ने कई अपडेट्स लिए हैं। फ्रंट में नई सिक्स-स्लैट ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट्स और LED DRLs, साथ ही क्रोम बम्पर स्ट्रिप इसे और प्रीमियम बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में ब्लैक्ड-आउट पिलर्स और ‘सिंगल, बड़ी ग्लासहाउस’ दिया गया है। रियर में V-शेप टेललैम्प एन्क्लोज़र और क्रोम एक्सेंट्स हैं।
सेफ्टी फीचर्स
Vellfire में 6 एयरबैग्स, स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्क असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा Toyota Safety Sense (ADAS) में प्री-कॉलेजन सेफ्टी सिस्टम, लेन ट्रेस असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मौजूद हैं।
Toyota Vellfire का इंटीरियर
Vellfire अपने केबिन में लग्जरी और आराम पर फोकस करती है। VIP Executive Lounge वेरिएंट में 14-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, कप्तान सीट्स जिनमें रिट्रैक्टेबल टेबल्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन शामिल हैं। इसके अलावा रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम, पावर सनशेड, डुअल सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर और 60+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं।
Toyota Vellfire का इंजन
नई Vellfire में 2.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 193 hp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यह MPV TNGA-K प्लेटफॉर्म पर बनी है, लंबाई लगभग 5 मीटर और व्हीलबेस 3 मीटर के साथ काफी बड़ी और रूमी है।
