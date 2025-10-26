आई एम सॉरी...Samay Raina ने बर्थडे पर दिव्यांगजनों से मांगी माफी, इंडियाज गॉट लैटेंट में उड़ाया था मजाक
आज अपने जन्मदिन पर कॉमेडियन समय रैना ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद विकलांग लोगों पर किए गए अपने चुटकुलों के लिए माफी मांगी। उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना के बाद आया है। शो की वजह से समय को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 26 अक्टूबर को स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने अपने जन्मदिन पर अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर किए गए चुटकुलों से जुड़े विवाद पर बात की। रैना को विकलांग लोगों पर की गई टिप्पणियों के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, खासकर जब उन्होंने एक महंगे इंजेक्शन की जरूरत वाले बच्चे के लिए एक चैरिटी अभियान का जिक्र किया। शो के वायरल क्लिप्स के बाद समय की खूब आलोचना हुई और उनसे जवाब मांगा गया। रैना ने एक पोस्ट पोस्ट कर माफी मांगी और खेद व्यक्त किया।
समय रैना ने मांगी माफी
रैना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज मेरा जन्मदिन है और सिर्फ अपना जन्मदिन मनाने के बजाय मैं इस दिन का यूज जो मेरे लिए साल का सबसे खास दिन है, विकलांग लोगों से माफी मांगने के लिए करना चाहता हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने रैना और चार अन्य सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को असंवेदनशील चुटकुलों के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से आपत्तिजनक सामग्री, खासकर विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर बने कंटेंट लक्षित करने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को भी कहा।
रैना, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर और बलराज घई ने एक संयुक्त बयान में खेद व्यक्त किया। बयान में कहा गया, 'हम, समय रैना, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर, बलराज घई, अपने शो के कारण हुई पीड़ा के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम और ज्यादा सतर्क रहेंगे और कम्यूनिटी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सम्मान और कृतज्ञता के साथ, समय, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर।
समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आखिरकार इस शो को बंद कर दिया गया था और समय रैना के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हुई थीं। हालांकि उसके बाद समय ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है।
