नई दिल्ली, जेएनएन। Samantha Ruth Prabhu: सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों पर्दे से दूर है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ब्रेक का एलान भी किया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि वह करीब एक साल के लिए ब्रेक पर जा रही हैं।

इन दिनों एक्ट्रेस अपनी दोस्‍त अनुषा स्वामी के साथ इंडोनेशिया में छुट्टियां मना रही हैं। सामंथा लगातार बाली से अपने वेकेशन की तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रही हैं। इस वेकेशन पर एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, जिसका उन्होंने वीडियो और फोटो शेयर किए हैं।

वेकेशन पर एक्ट्रेस का सामना खूब सारे बंदरों से होता है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बंदरों की एक वीडियो भी साझा की हुई। दरअसल, एक्ट्रेस अपनी दोस्त अनुषा के साथ बाली के उलुवातु की यात्रा करने निकली थी।

दोनों ने इस रोड ट्रिप की कई तस्‍वीरें शेयर की हैं। इस दौरान सामंथा ओलिव ग्रीन कलर की ड्रेस में नजर आ रही हैं। उनके सिर पर टोपी है और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाया हुआ था। एक वीडियो क्लिप में सामंथा ने बताया कि कैसे एक बंदर उनका चश्मा लेकर भाग गया। उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह दोस्त अनुषा के साथ पोज दे रही हैं, जबकि पीछे से बंदर झांकता हुआ नजर आ रहा है। एक्ट्रेस ने इस होशियार बंदर के चारों ओर दिल बनाया है।

You Bad monkey 🐒😡

Its Sam fav Black shades 😎 You took without thinking a second 😭💔 Don't know how much Sam felt sad after seeing her shades taken off by you 🥲@Samanthaprabhu2 leave it as a memory in Bali Sam 😂😂❤️#Samantha #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/EHS9dLmyfG— SamAnu🦋 (@SamzCraziestFan) July 26, 2023