    'पान मसाले में 4 लाख का केसर...' भ्रामक दावा कर बुरे फंसे Salman Khan, राजस्थान में दर्ज हुई शिकायत

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) एक राजश्री पान मसाला (Rajshree Pan Masala ) विज्ञापन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने टाइगर जिंदा है अभिनेता के खिलाफ एक माउथ फ्रेशनर ब्रांड का विज्ञापन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जो भ्रामक विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा है।

    कानूनी पचड़े में फंसे सलमान खान (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। कोटा के कंज्यूमर कोर्ट में सिकंदर एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोहन सिंह हनी ने अभिनेता और ब्रांड के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई है।

    दरअसल सलमान खान राजश्री पान मसाला के बॉन्ड एंबेस्डर हैं। शिकायत में ये कहा गया कि पान मसाला के विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। खान को कोटा के एक उपभोक्ता से झूठे ब्रांड विज्ञापन के लिए नोटिस मिला है।

    याचिका में क्या कहा गया?

    कोटा उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत में, हनी ने दावा किया कि राजश्री पान मसाला बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर, अभिनेता सलमान खान प्रोडक्ट को केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला बताकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये दावे सच नहीं हो सकते क्योंकि लगभग 4 लाख प्रति किलोग्राम की कीमत वाला केसर 5 रुपये वाले उत्पाद में बिल्कुल नहीं डाला जाता होगा। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के दावे युवाओं को पान मसाला खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है।

    कई लोगों के आदर्श हैं सलमान खान

    याचिका में आगे कहा गया,"सलमान खान कई लोगों के लिए एक आदर्श हैं। हमने कोटा उपभोक्ता न्यायालय में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। दूसरे देशों में सेलिब्रिटी या फिल्मी सितारे कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार नहीं करते, लेकिन वे तंबाकू और पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे युवाओं में गलत संदेश न फैलाएं, क्योंकि पान मसाला मुंह के कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है।"

    शिकायत के बाद, कोटा उपभोक्ता न्यायालय ने अभिनेता को नोटिस जारी कर औपचारिक जवाब मांगा है। एएनआई के अनुसार, निर्माता कंपनी और अभिनेता दोनों के जवाब का इंतजार है। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

