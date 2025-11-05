'पान मसाले में 4 लाख का केसर...' भ्रामक दावा कर बुरे फंसे Salman Khan, राजस्थान में दर्ज हुई शिकायत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। कोटा के कंज्यूमर कोर्ट में सिकंदर एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मोहन सिंह हनी ने अभिनेता और ब्रांड के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल सलमान खान राजश्री पान मसाला के बॉन्ड एंबेस्डर हैं। शिकायत में ये कहा गया कि पान मसाला के विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है। खान को कोटा के एक उपभोक्ता से झूठे ब्रांड विज्ञापन के लिए नोटिस मिला है।