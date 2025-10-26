15 साल की उम्र से आपको... Satish Shah के निधन से टूटा सलमान खान का दिल, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Satish Shah हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार थे। शनिवार को किडनी फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सामने आते ही सिनेमा में जगत में मातम पसर गया है। सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स और फैंस सतीश को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच अब सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने जुड़वा मूवी को-स्टार सतीश शाह के देहांत पर शोक जताया है और एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

इस पोस्ट में सलमान ने सतीश को याद करते हुए अपने दिल की बात लिखी है। आइए एक नजर भाईजान के इस लेटेस्ट पोस्ट पर डालते है। सतीश के निधन से टूटा सलमान का दिल 90s के दशक में सपोर्टिंग रोल एक्टर के तौर पर सतीश शाह ने कई सारी हिंदी मूवीज के जरिए नाम कमाया। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक सतीश ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। सलमान खान के साथ भी वह कई शानदार फिल्मों में नजर आए, जिनमें जुड़वा का नाम भी शामिल है।