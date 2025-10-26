Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    15 साल की उम्र से आपको... Satish Shah के निधन से टूटा सलमान खान का दिल, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    Satish Shah Death: बीते दिन वेटरन एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया, जिससे सिनेमा जगत में मातम पसरा हुआ है। उनकी याद में अब सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। साथ ही सतीश के देहांत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान खान और दिवंगत अभिनेता सतीश शाह (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Satish Shah हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार थे। शनिवार को किडनी फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सामने आते ही सिनेमा में जगत में मातम पसर गया है। सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स और फैंस सतीश को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच अब सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने जुड़वा मूवी को-स्टार सतीश शाह के देहांत पर शोक जताया है और एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पोस्ट में सलमान ने सतीश को याद करते हुए अपने दिल की बात लिखी है। आइए एक नजर भाईजान के इस लेटेस्ट पोस्ट पर डालते है। 

    सतीश के निधन से टूटा सलमान का दिल

    90s के दशक में सपोर्टिंग रोल एक्टर के तौर पर सतीश शाह ने कई सारी हिंदी मूवीज के जरिए नाम कमाया। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक सतीश ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी। सलमान खान के साथ भी वह कई शानदार फिल्मों में नजर आए, जिनमें जुड़वा का नाम भी शामिल है।

    satishshah

    यह भी पढ़ें- इस खतरनाक बीमारी से जूझ रही हैं Satish Shah की पत्नी मधु, उनकी देखभाल के लिए ही करवाया था किडनी ट्रांसप्लांट

    इस मूवी से सतीश के साथ अपनी एक थ्रोबैक तस्वीर को सलमान ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर शेयर किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है- 15 साल की उम्र से मैं आपको जानता था। आपने अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सतीश जी, आप बहुत याद आएंगे।

    इस तरह सलमान ने सतीश शाह के निधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मालूम हो कि 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से सतीश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रविवार शाम को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ है, जिसमें सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स ने उन्हें आखिरी विदाई दी। 

    सलमान के साथ की थीं ये मूवीज 

    सलमान खान और सतीश शाह ने एक दूसरे के साथ कई फिल्मों में काम किया। उनके नाम इस कुछ इस प्रकार हैं-

    • हम आपके हैं कौन

    • जुड़वा

    • हर दिल जो प्यार करेगा

    • हम साथ-साथ हैं

    • मुझसे शादी करोगी

    यह भी पढ़ें- रोकर बिलखकर ऐसे साराभाई की टीम ने दी सतीश शाह को विदाई, वीडियो देख रो पड़ेगें आप