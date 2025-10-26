Language
    रोकर बिलखकर ऐसे साराभाई की टीम ने दी सतीश शाह को विदाई, वीडियो देख रो पड़ेगें आप

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया, इस खबर से पूरी इंडस्ट्री सदमे में हैं। आज 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसमें साराभाई वर्सेस साराभाई की टीम उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची और भावुक नजर आईं।

    सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंची साराभाई की टीम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मनोरंजन जगत दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन पर शोक में है, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किडनी संबंधित बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से फैंस और उनके को-स्टार स्तब्ध हैं। सतीश शाह ने टेलीविजन और फिल्म दोनों में बेहतरीन काम करके मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है।

    अंतिम संस्कार में भावुक हुए को-स्टार्स

    शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। अंतिम संस्कार से पहले, उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक उनके बांद्रा स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शाह के अंतिम संस्कार में मनोरंजन जगत के कई लोग शामिल हुए। इनमें जैकी श्रॉफ भी शामिल थे, जो अपने दोस्त और को-एक्टर के निधन से बेहद दुखी थे। साराभाई वर्सेस साराभाई में शाह के साथ काम कर चुके एक्टर सुमीत राघवन और रूपाली गांगुली ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।

    शाह के मैनेजर रमेश कडातला ने अभिनेता के अचानक निधन की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि शाह दोपहर करीब 2 बजे लंच करते समय बेहोश हो गए। कडातला ने कहा, 'एक निवाला खाते ही वह बेहोश हो गए।' आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    सतीश शाह ने अपने करियर में जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, कल हो ना हो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी कई प्रतिष्ठित फ़िल्में शामिल थीं। साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई का उनका किरदार आज भी भारतीय पॉप संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। उनके निधन के बावजूद, शाह का काम आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों के दिलों में गूंजता है। उनके खुशमिजाज स्वभाव और बेमिसाल टैलेंट ने भारतीय मनोरंजन जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कॉमेडी और एक्टिंग में उनके योगदान ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है, जिससे वे भारतीय सिनेमा में एक अनमोल हस्ती बन गए हैं।

