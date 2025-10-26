रोकर बिलखकर ऐसे साराभाई की टीम ने दी सतीश शाह को विदाई, वीडियो देख रो पड़ेगें आप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मनोरंजन जगत दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन पर शोक में है, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी कॉमेडी के लिए पहचाने जाने वाले शाह का 25 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किडनी संबंधित बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से फैंस और उनके को-स्टार स्तब्ध हैं। सतीश शाह ने टेलीविजन और फिल्म दोनों में बेहतरीन काम करके मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है।

अंतिम संस्कार में भावुक हुए को-स्टार्स शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। अंतिम संस्कार से पहले, उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक उनके बांद्रा स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शाह के अंतिम संस्कार में मनोरंजन जगत के कई लोग शामिल हुए। इनमें जैकी श्रॉफ भी शामिल थे, जो अपने दोस्त और को-एक्टर के निधन से बेहद दुखी थे। साराभाई वर्सेस साराभाई में शाह के साथ काम कर चुके एक्टर सुमीत राघवन और रूपाली गांगुली ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।