86 साल की Helen जिम में जमकर बहा रहीं पसीना, सलमान की मम्मी ने दीपिका-कटरीना को भी पीछे छोड़ा!
सलमान खान को बॉलीवुड का फिटनेस किंग कहा जाता है। 59 साल की उम्र में भी वह जिम में खूब पसीना बहाते हैं। हालांकि, उन्हें फिटनेस में टक्कर देने के लिए मैदान में कोई और नहीं, बल्कि उनकी स्टेप मॉम हेलेन उतरी हैं। कभी डंडे के सहारे चलने वाली हेलेन 86 साल की उम्र में किस तरह जिम में पसीना बहा रही हैं, चलिए जानते हैं:
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलाइका अरोड़ा हो या फिर माधुरी दीक्षित बढ़ती उम्र के साथ जिस तरह से ये एक्ट्रेसेस अपने आपको फिट रखती हैं, उससे इनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अब बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, जो सलमान खान की मां हेलेन का है।
70 के दशक में अपने स्पेशल सॉन्ग्स से फैंस के दिलों पर राज करने वाली हेलेन 86 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती से तो एक्ट्रेसेज को टक्कर देती ही हैं, लेकिन अब वह फिटनेस के मामले में भी कटरीना कैफ से लेकर दीपिका और आलिया जैसी एक्ट्रेस को टक्कर दे रही हैं।
हेलेन हैं ट्रेनर की सबसे ओल्ड क्लाइंट
सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलेन 86 साल की उम्र में भी किस तरह से पसीना बहा रही हैं और कैसे उनके हाथ से डंडा छूटा, इसके बारे कटरीना कैफ और आलिया भट्ट की फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने बताया। उन्होंने YOUTUBE चैनल 'मासूम मिनावाला' से खास बातचीत में कहा, "90 परसेंट लोग स्ट्रेंथ ट्रेंनिंग नहीं करते हैं। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं"।
यास्मिन कराचीवाला ने आगे कहा, "आपके लिए अपनी हड्डियों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। तो मेरी इस वक्त सबसे बुजुर्ग क्लाइंट हेलेन खान हैं, जिनकी उम्र 86 साल है। वह हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है"।
कभी स्टिक के सहारे चला करती थीं हेलेन
यास्मिन कराचीवाला में 86 साल की हेलेन के वर्कआउट रूटीन के बारे में भी बताया, "वह पिलाटे करती हैं और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ और बैटल रोप करती हैं। जब वह मेरे स्टूडियों में आई थीं, तो वह स्टिक के साथ थीं, लेकिन अब वह बिना किसी सहारे के चलती हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी स्टिक कहां हैं। वह मुझे कहती हैं कि मेरी स्टिक घर के किसी कॉर्नर में पड़ी होगी, मैंने एक लंबे समय से उसे नहीं देखा है"।
आपको बता दें कि हेलेन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1951 में फिल्म 'शबिस्तान' से की थी। इसके बाद वह आवारा में नजर आईं। उन्हें 'मेरा नाम चिन-चिन चू' गाने से काफी पहचान मिली थी।
