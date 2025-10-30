86 साल की Helen जिम में जमकर बहा रहीं पसीना, सलमान की मम्मी ने दीपिका-कटरीना को भी पीछे छोड़ा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलाइका अरोड़ा हो या फिर माधुरी दीक्षित बढ़ती उम्र के साथ जिस तरह से ये एक्ट्रेसेस अपने आपको फिट रखती हैं, उससे इनकी उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अब बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, जो सलमान खान की मां हेलेन का है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

70 के दशक में अपने स्पेशल सॉन्ग्स से फैंस के दिलों पर राज करने वाली हेलेन 86 साल की उम्र में अपनी खूबसूरती से तो एक्ट्रेसेज को टक्कर देती ही हैं, लेकिन अब वह फिटनेस के मामले में भी कटरीना कैफ से लेकर दीपिका और आलिया जैसी एक्ट्रेस को टक्कर दे रही हैं।

हेलेन हैं ट्रेनर की सबसे ओल्ड क्लाइंट सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलेन 86 साल की उम्र में भी किस तरह से पसीना बहा रही हैं और कैसे उनके हाथ से डंडा छूटा, इसके बारे कटरीना कैफ और आलिया भट्ट की फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने बताया। उन्होंने YOUTUBE चैनल 'मासूम मिनावाला' से खास बातचीत में कहा, "90 परसेंट लोग स्ट्रेंथ ट्रेंनिंग नहीं करते हैं। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं"।