    Aishwarya Rai की हमशक्ल लेकर आए थे सलमान खान, 20 साल बाद अब ऐसी दिखती हैं 'लकी' एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:09 PM (IST)

    Sneha Ullal Photos: सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म लकी से हिंदी सिनेमा में एंट्री मारने वालीं अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल को भला कौन भूल सकता है। एक वक्त पर ऐश्वर्या राय की हमशक्ल होने को लेकर वह काफी चर्चा में रहीं, लेकिन मौजूदा समय में अब उनका लुक काफी बदल गया है। 

    अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल का बदला लुक (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2005 में सलमान खान की फिल्म लकी- नो टाइम फॉर लव को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। राधिका राव और विनय सप्रू के निर्देशन में बनी ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म कमर्शियल तौर पर फ्लॉप रही, लेकिन अपनी लीड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की वजह से लकी फिल्म चर्चा में रही। 

    स्नेहा उल्लाल ही शक्ल हूबहू सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से मिलती है। इसी वजह से स्नेहा ने काफी सुर्खियां बटोरीं और हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि सलमान ऐश की हमशक्ल को लेकर आए हैं। लेकिन 20 साल बाद अब स्नेहा उल्लाल का हुलिया पूरी तरह से बदल गया है, जिसका अंदाजा आप उनकी इन लेटेस्ट फोटोज को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। 

    बदल गया एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल का लुक

    2 दशक पहले एक्टिंग के फील्ड में कदम रखने वालीं स्नेहा उल्लाल अब ग्लैमर्स की दुनिया से दूर हैं। अब वह फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आती हैं और अपने पर्सनल स्पेस का आनंद ले रही हैं।

    snehaullal2

    अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्नेहा आए दिन लेटेस्ट फोटोज और वीडियो को शेयर करती रहती हैं।  इन पोस्ट के माध्यम से स्नेहा उल्लाल के निजी जीवन के बारे में अहम जानकारी हासिल की जा सकती हैं।

    sneha ullal (1)

    मौजूदा समय में स्नेहा पहले से ज्यादा हॉट और बोल्ड हो गई हैं, जिसकी गवाही अभिनेत्री की ये फोटो आसानी से दे रही हैं। 37 वर्षीय स्नेहा उल्लाल इन दिनों लग्जरी लाइफस्टाइल का आनंद ले रही हैं। 

    snehaullal (1)

    अब एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर स्नेहा उल्लाल ने अपनी पहचान बना ली है।

    sneha ullal

    हॉटनेस से भरी तस्वीरों के दम पर वह आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं और तो और फैंस को उनका ये अवतार काफी पसंद आता है, जिसकी वजह से उनकी फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल होती हैं। 

    इन मूवीज में नजर आईं स्नेहा उल्लाल

    ऐश्वर्या राय की हमशक्ल के तौर स्नेहा उल्लाल ने बेशक सुर्खियां बटोरीं, लेकिन वह ऐश की तुलना में एक सफल अभिनेत्री नहीं बन पाईं। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने साउथ सिनेमा में भी अपनी किस्मत अजमाई, पर वहां भी उनको सक्सेस नहीं मिल सकीं। स्नेहा उल्लाल की पॉपुलर हिंदी मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-

    • लकी

    • आर्यन 

    • जाने भी दो यारों

    • काश मेरे होते

    • क्लिक

    • बेजुबान इश्क

    बता दें कि आखिरी बार बतौर एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल को इसी साल आई फिल्म साको 363 में देखा गया था। 

