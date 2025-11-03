फैशन वीक में दिखा ग्लैमर-स्टाइल और लोकल टैलेंट का जलवा, स्नेहा उल्लाल की अदाओं ने लूटा दिल
इटावा में फ्यूजन औरा क्रिएशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित इटावा टाइम्स एंड फैशन वीक में ग्लैमर और प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। मॉडल्स ने डिजाइनर परिधानों में रैंप पर जलवा बिखेरा, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। प्रिंस सोनी और स्नेहा मौर्या शो स्टॉपर रहे।
जागरण संवाददाता, इटावा। फ्यूजन औरा क्रिएशन फाउंडेशन द्वारा होटल क्लार्कस इन में आयोजित इटावा टाइम्स एंड फैशन वीक का आयोजन में देर रात रैंप पर ग्लैमर, स्टाइल और स्थानीय प्रतिभाओं का जलवा देखने को मिला।
इटावा पहुंचीं स्नेहा उल्लाल
आयोजन में अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल पहुंचीं, जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म ‘लकी: नो टाइम फार लव’ (2005) में काम किया था। दर्शकों ने स्नेहा का तालियां बजाकर स्वागत किया। रैंप पर अपनी उपस्थिति से ग्लैमर बढ़ाने वाले माडल्स में दक्ष राज, प्राजक्ता पांडेय, वैश्नवी सोनी, आयुषी यादव, प्राची जैन, मैथिली राजपूत, दृष्टि सोनी, अंकिता तिशा, सलोनी कुशवाहा, आदित्य गौतम, सीटू बघोल, नेहा बंसल, रचित, शिवम पाल, सिद्धार्थ, निकिता और कुमकुम शामिल रहे। शो टापर प्रिंस सोनी और स्नेहा मौर्या रहीं।
उन्होंने अपनी अदाओं से सबका ध्यान आकर्षित किया। वहीं डिजाइनर साबिया खान और आरिया बवान की तैयार की गई ड्रेस में माडल्स ने कैटवाक किया। जिसे देखकर दर्शकों ने खूब सराहना की।
इसके अलावा डिजाइनर चितवन वर्मा ने माडल्स को ज्वैलरी पहनाकर पेश किया, जबकि अरूबा खान की ड्रेस कलेक्शन भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। कार्यक्रम का आयोजन एड. विशाखा मिश्रा ने किया। जिसमें तनिष्क सक्सेना ने सहयोग किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।