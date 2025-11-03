फैशन वीक में दिखा ग्लैमर-स्टाइल और लोकल टैलेंट का जलवा, स्नेहा उल्लाल की अदाओं ने लूटा दिल

जागरण संवाददाता, इटावा। फ्यूजन औरा क्रिएशन फाउंडेशन द्वारा होटल क्लार्कस इन में आयोजित इटावा टाइम्स एंड फैशन वीक का आयोजन में देर रात रैंप पर ग्लैमर, स्टाइल और स्थानीय प्रतिभाओं का जलवा देखने को मिला।

इटावा पहुंचीं स्नेहा उल्लाल

आयोजन में अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल पहुंचीं, जिन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म ‘लकी: नो टाइम फार लव’ (2005) में काम किया था। दर्शकों ने स्नेहा का तालियां बजाकर स्वागत किया। रैंप पर अपनी उपस्थिति से ग्लैमर बढ़ाने वाले माडल्स में दक्ष राज, प्राजक्ता पांडेय, वैश्नवी सोनी, आयुषी यादव, प्राची जैन, मैथिली राजपूत, दृष्टि सोनी, अंकिता तिशा, सलोनी कुशवाहा, आदित्य गौतम, सीटू बघोल, नेहा बंसल, रचित, शिवम पाल, सिद्धार्थ, निकिता और कुमकुम शामिल रहे। शो टापर प्रिंस सोनी और स्नेहा मौर्या रहीं।